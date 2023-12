Pit Beirer (KTM): critiche pacate alle nuove concessioni

Il compromesso pubblicato dopo il GP di Valencia in merito ai nuovi regolamenti di concessione per i costruttori della MotoGP è stato accettato dopo sei mesi di braccio di ferro e discussioni infinite tra i rappresentanti di Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia e KTM, con qualche mugugno.

Negli ultimi mesi, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ha nuovamente ascoltato le sensibilità e le idee dei suoi partner contrattuali in colloqui individuali. I nuovi regolamenti sono molto diversi da quelli originariamente previsti fino alla fine del 2026. Tuttavia, a causa del timore che Honda e Yamaha potessero ritirarsi come Suzuki se avessero continuato a fallire, tutti i membri dell'alleanza dei costruttori MSMA hanno accettato le nuove concessioni.

I costruttori sono ora suddivisi in quattro gruppi, o "ranghi", a seconda dei risultati ottenuti. E se si hanno pochi punti, in futuro si potranno ottenere più o meno 'concessioni' durante la stagione in corso", ha spiegato Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Per il bene del campionato e perché ovviamente aiuta il promotore Dorna, abbiamo accettato. Ora vogliamo dare ai concorrenti giapponesi l'opportunità di raggiungere nuovamente i leader".

Al culmine delle accese riunioni sulle concessioni, Pit Beirer si è infuriato: "Honda ha vinto una gara nel 2023, noi no. Perché non otteniamo nuove concessioni? Perché non otteniamo nuove concessioni? Honda avrebbe dovuto investire per tempo i soldi nello sviluppo delle moto invece che negli stipendi dei piloti".

Alla fine, alla Ducati sono stati tolti 30 pneumatici di prova per il 2024, mentre Aprilia e KTM hanno ricevuto 20 pneumatici di prova in più all'anno.

Questa concessione è caduta su un terreno fertile per Pierer Mobility AG, dato che gli austriaci hanno ora tre piloti collaudatori, Dani Pedrosa, Pol Espargaró e Jonas Folger, e anche Mika Kallio è ancora disponibile.

Come KTM, Aprilia Racing riceverà 220 pneumatici di prova nel 2024, ma in passato ne ha utilizzati solo circa 150 con il collaudatore Lorenzo Savadori.

Anche Ducati Corse non risentirà molto del minor numero di pneumatici di prova. Gli italiani hanno già utilizzato meno di 170 dei 200 pneumatici di prova consentiti all'anno nel 2023 con il collaudatore Michele Pirro.

Tra l'altro, KTM ha nominato per la prima volta il Red Bull Ring come uno dei tre circuiti di prova ufficiali della MotoGP insieme a Jerez e Misano.

Pit Beirer ha dichiarato a SPEEDWEEK.com: "Perché tutti parlano sempre del GP di casa KTM a Spielberg, ma non ci è mai stato permesso di effettuare test privati da quando abbiamo perso le concessioni negli ultimi tre anni. Ora abbiamo già prenotato i primi giorni di test per maggio".

Honda e Yamaha non hanno vinto una gara di MotoGP con i loro team ufficiali nel 2023, Honda solo grazie al pilota del team clienti LCR Alex Rins in Texas. Per questo motivo gli ingegneri stanno ricevendo un aiuto. I due gruppi più deboli riceveranno un motore da 1000 cc in più per pilota e per stagione, lo sviluppo del motore non sarà congelato dall'inizio della stagione, ci saranno anche più giorni di test per i piloti regolari, un numero significativamente maggiore di pneumatici di prova e un ulteriore aggiornamento aerodinamico. Nelle due categorie con le fabbriche di maggior successo, tuttavia, il numero di pneumatici di prova sarà ridotto. In quanto vincitrice del campionato mondiale monomarca e costruttore di maggior successo nel 2023, Ducati Corse dovrà anche rinunciare a tutte le iscrizioni come wildcard nel 2024.

Questo perché i rivali Aprilia e KTM non volevano assolutamente vedere concessioni negative per l'insaziabile dominatore di Borgo Panigale (17 vittorie in 20 Gran Premi).

"Se ci sono otto Ducati in griglia, non vedo perché abbiano bisogno di una nona moto con una wildcard in campo", ha detto Pit Beirer. "Anche se la Ducati non subirà quasi nessuna perdita con il nuovo regolamento, ora si sta facendo passare per i grandi martiri".

In realtà, i manager di KTM e Aprilia avrebbero voluto rallentare maggiormente la Ducati per mettere pressione al dominio delle Rosse.

D'altra parte, la Ducati ha lavorato per arrivare al vertice nel quadro dei regolamenti attuali e non dovrebbe essere penalizzata indebitamente per questo metodo innovativo e di successo.

"La Ducati ha fatto un ottimo lavoro. L'ho detto molto spesso nelle mie interviste recenti. Hanno gradualmente trovato tre team clienti come partner in questo ambiente, che hanno deciso volontariamente a favore di questo marchio", ammette Beirer.

Nella prima metà dell'anno, Honda e Yamaha saranno classificate in una categoria congiunta (Rank D), con KTM e Aprilia in Rank C, Ducati da sola in Rank A, e nessuno attualmente qualificato per il Rank B.

Ciò significa che i produttori giapponesi potranno utilizzare nei test 45 set di pneumatici in più rispetto al passato.

Queste restrizioni e concessioni si applicano ai rispettivi gruppi:

Rank A (attualmente solo Ducati)

Questo gruppo comprende i costruttori di maggior successo che hanno ottenuto non meno dell'85% dei punti massimi disponibili nel Campionato del Mondo Costruttori.



Pneumatici di prova: 170

Test privati: solo per i collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 0

Motori per stagione: 7 o 8 (a seconda del numero di GP, meno o più di 21)

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica B (attualmente nessuno)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto dal 60 all'85% dei punti possibili nel Campionato Costruttori.



Pneumatici di prova: 190

Test privati: solo per i piloti collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 3

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica C (attualmente KTM e Aprilia)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto dal 35 al 60% dei punti massimi disponibili nel Campionato mondiale costruttori.



Pneumatici di prova: 220

Test privati: solo per i collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 6*

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica D (attualmente Honda e Yamaha)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto meno del 35% dei punti possibili nel Campionato Costruttori.



Pneumatici di prova: 260

Test privati: liberi (qualsiasi pilota in qualsiasi momento, compresi i piloti abituali e i piloti dei team clienti del costruttore; inclusi i test shakedown; tuttavia, nessuno è autorizzato a effettuare test sullo stesso circuito GP nelle due settimane precedenti un Gran Premio).

Numero di circuiti di prova per i GP: nessuna restrizione

Wildcards: 6*

Motori per stagione: 9 o 10

Lo sviluppo dei motori non è congelato dall'inizio della stagione.

Aggiornamenti aerodinamici: 2**



*= Le wildcard non sono influenzate dal "congelamento delle specifiche dei motori"; massimo tre wildcard prima e massimo tre dopo la pausa estiva

**= deve eliminare una delle vecchie "specifiche aerodinamiche".

Revisione semestrale dello stato di avanzamento

Tuttavia, le prime modifiche alla composizione di questi gruppi potrebbero avvenire già all'inizio della pausa estiva del 2024. Sulla base della metà dei punti della stagione 2023 e della prima metà della stagione 2024, le percentuali saranno riviste.



Questo perché i requisiti per le "concessioni" saranno rivisti in due momenti con effetto immediato:

Finestra 1: dal primo all'ultimo evento della stagione.

Finestra 2: dal primo evento dopo la pausa estiva all'ultimo evento prima della pausa estiva della stagione successiva.

Se un costruttore cambia la classifica dopo la pausa estiva, si verifica quanto segue con effetto immediato:

La "quota di pneumatici di prova" viene immediatamente ridotta/aumentata in base al nuovo gruppo. A meno che il produttore non abbia già utilizzato più pneumatici di quelli consentiti dal nuovo gruppo (classifica).

Test drive privati con o senza piloti a contratto, a seconda del nuovo livello.

Test su qualsiasi circuito GP. Oppure il costruttore nomina tre circuiti di prova per il resto della stagione.

Le iscrizioni alle wildcard vengono immediatamente ridotte/aumentate in base al nuovo gruppo (ciò include la cancellazione di eventuali wildcard già approvate).

Gli aggiornamenti aerodinamici consentiti saranno immediatamente ridotti/aumentati in base al nuovo gruppo. A meno che il costruttore non abbia già utilizzato più di quanto consentito nel nuovo gruppo (grado).

Se il rango C passa a D: Il numero di motori viene aumentato con effetto immediato; allo stesso tempo, lo sviluppo dei motori non viene più congelato. Le specifiche del motore sono libere. Viene approvato un aggiornamento aerodinamico aggiuntivo; uno deve essere eliminato.

Per la prossima stagione: