Pit Beirer (KTM): Crítica silenciosa às novas concessões

Desde junho que se discutem novas "concessões" para as equipas de MotoGP da Honda e da Yamaha, que ficaram para trás. Chegou-se agora a um compromisso - e ninguém está absolutamente satisfeito com ele.

O compromisso publicado após o GP de Valência relativamente aos novos regulamentos de concessão para os construtores de MotoGP foi aceite após seis meses de cabo de guerra e discussões intermináveis entre os representantes da Ducati, Honda, Yamaha, Aprilia e KTM, com alguns murmúrios.

Nos últimos meses, o Diretor Executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, voltou a ouvir as sensibilidades e ideias dos seus parceiros contratuais em discussões individuais. Os novos regulamentos são muito diferentes dos que estavam originalmente previstos para serem aplicados até ao final de 2026. No entanto, devido ao receio de que a Honda e a Yamaha pudessem puxar a corda como a Suzuki se continuassem a falhar, todos os membros da aliança de fabricantes MSMA concordaram com as novas concessões.

"Os construtores estão agora classificados em quatro grupos, ou 'ranks', consoante os seus resultados. E se tivermos muito poucos pontos, no futuro podemos ter mais ou menos 'concessões' de um dia para o outro numa época em curso", explicou o Diretor da KTM Motorsport, Pit Beirer, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Para o bem do campeonato e porque obviamente ajuda o promotor Dorna, nós concordámos. Queremos agora dar aos concorrentes do Japão a oportunidade de recuperar o atraso em relação aos líderes."

No auge das acaloradas reuniões sobre as concessões, Pit Beirer enfureceu-se: "A Honda ganhou uma corrida em 2023, nós não. Porque é que não temos novas concessões? A Honda devia ter investido o dinheiro no desenvolvimento das motas em tempo útil e não nos salários dos pilotos".

No final, foram retirados à Ducati 30 pneus de teste para 2024, enquanto a Aprilia e a KTM receberam mais 20 pneus de teste por ano.

Esta concessão caiu em terreno fértil na Pierer Mobility AG, uma vez que os austríacos têm agora três pilotos de testes em Dani Pedrosa, Pol Espargaró e Jonas Folger, e Mika Kallio também ainda está disponível.

Tal como a KTM, a Aprilia Racing vai receber 220 pneus de teste em 2024, mas só utilizou cerca de 150 no passado com o piloto de testes Lorenzo Savadori.

A Ducati Corse também não sofrerá muito com o menor número de pneus de teste. Os italianos já utilizaram menos de 170 dos 200 pneus de teste permitidos por ano em 2023 com o piloto de testes Michele Pirro.

A propósito, a KTM nomeou o Red Bull Ring como uma das três pistas de testes oficiais do MotoGP, ao lado de Jerez e Misano, pela primeira vez.

Pit Beirer disse ao SPEEDWEEK.com: "Porque toda a gente fala sempre do GP caseiro da KTM em Spielberg, mas nunca fomos autorizados a testar lá em privado desde que perdemos as concessões nos últimos três anos. Agora já reservámos os nossos primeiros dias de testes para maio."

A Honda e a Yamaha não ganharam uma corrida de MotoGP com as suas equipas de fábrica em 2023, a Honda apenas graças ao piloto da equipa cliente LCR, Alex Rins, no Texas. É por isso que os engenheiros estão agora a ser ajudados. Os pilotos dos dois grupos mais fracos receberão um motor adicional de 1000cc por piloto e época, o desenvolvimento do motor não será congelado desde o início da época, haverá também mais dias de teste para os pilotos regulares, significativamente mais pneus de teste e uma atualização aerodinâmica adicional. No entanto, nas duas categorias com as fábricas mais bem sucedidas, o número de pneus de teste será reduzido. Como vencedora do campeonato do mundo de monomarca e fabricante mais bem sucedida em 2023, a Ducati Corse também terá de renunciar a todas as entradas wildcard em 2024.

Isto porque as rivais Aprilia e KTM não queriam, de forma alguma, ver quaisquer concessões negativas para o insaciável dominador de Borgo Panigale (17 vitórias em 20 Grandes Prémios).

"Se há oito Ducati na grelha, não vejo porque precisam de uma nona moto com um wildcard no campo", disse Pit Beirer. "Embora a Ducati dificilmente sofra quaisquer perdas com os novos regulamentos, eles estão agora a fazer-se passar por grandes mártires."

Na realidade, os responsáveis da KTM e da Aprilia teriam gostado de abrandar mais a Ducati para pressionar o domínio das Vermelhas.

Por outro lado: a Ducati trabalhou o seu caminho até ao topo no âmbito dos regulamentos actuais - e não deve agora ser penalizada indevidamente por este método bem sucedido e inovador.

"A Ducati fez um ótimo trabalho. Tenho-o mencionado muitas vezes nas minhas entrevistas recentes. Gradualmente, encontraram três equipas de clientes como parceiros neste ambiente, que decidiram voluntariamente a favor desta marca", admite Beirer.

Na primeira metade do ano, a Honda e a Yamaha serão classificadas numa categoria conjunta (Classificação D), com a KTM e a Aprilia na Classificação C, a Ducati sozinha na Classificação A e ninguém atualmente qualificado para a Classificação B.

Isto significa que os fabricantes japoneses podem utilizar mais 45 jogos de pneus nos testes do que anteriormente.

Estas restrições e concessões aplicam-se nos respectivos grupos:

Classificação A (atualmente apenas a Ducati)

Este grupo inclui os construtores mais bem sucedidos que marcaram não menos de 85% do máximo de pontos disponíveis no Campeonato do Mundo de Construtores.



Pneus de teste: 170

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 0

Motores por época: 7 ou 8 (consoante o número de GP, menos ou mais de 21)

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação B (atualmente ninguém)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram 60 a 85% dos pontos possíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 190

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 3

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação C (atualmente KTM e Aprilia)

Este grupo inclui os fabricantes que obtiveram 35 a 60 por cento do máximo de pontos disponíveis no Campeonato do Mundo de Construtores.



Pneus de teste: 220

Testes privados: apenas para os pilotos de teste

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 6*

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação D (atualmente Honda e Yamaha)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram menos de 35 por cento dos pontos possíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 260

Testes privados: livres (qualquer piloto em qualquer altura, incluindo os pilotos regulares e os pilotos das equipas clientes do construtor; incluindo o teste shakedown; no entanto, ninguém está autorizado a testar no mesmo circuito de GP nas duas semanas anteriores a um Grande Prémio).

Número de pistas de testes de GP: sem restrições

Coringas: 6*.

Motores por época: 9 ou 10

Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da época

Actualizações aerodinâmicas: 2**



*= Wildcards não afectados pelo "congelamento das especificações dos motores"; máximo de três wildcards antes e máximo de três após a pausa de verão

**= deve eliminar uma das "especificações aerodinâmicas" mais antigas

Revisão semestral da situação

No entanto, as primeiras alterações à composição destes grupos podem ocorrer logo no início da pausa de verão de 2024. Com base em metade dos pontos da época de 2023 e na primeira metade da época de 2024, as percentagens serão então revistas.



Isto deve-se ao facto de os requisitos para as "concessões" serem revistos em dois momentos com efeito imediato:

Janela 1: Do primeiro ao último evento da época.

Janela 2: Do primeiro evento após a pausa de verão até ao último evento antes da pausa de verão da época seguinte.

Se um construtor alterar a classificação após a pausa de verão, acontece o seguinte com efeito imediato:

O "subsídio de pneus de teste" é imediatamente reduzido/aumentado de acordo com o novo grupo. A menos que o fabricante já tenha utilizado mais pneus do que os permitidos no novo grupo (classificação).

Testes de condução privados com ou sem pilotos contratados, consoante a nova classificação.

Testes em qualquer circuito de GP. Ou o fabricante nomeia três pistas de teste para o resto da época.

As entradas de wildcards são imediatamente reduzidas/aumentadas de acordo com o novo grupo (isto inclui o cancelamento de quaisquer wildcards que já tenham sido aprovados).

As actualizações aerodinâmicas permitidas serão imediatamente reduzidas/aumentadas de acordo com o novo grupo. A menos que o fabricante já tenha utilizado mais do que o permitido no novo grupo (classificação).

Se a categoria C mudar para D: O número de motores é aumentado com efeito imediato; ao mesmo tempo, o desenvolvimento do motor deixa de estar congelado. A especificação do motor é livre. É aprovada uma atualização aerodinâmica adicional; uma deve ser eliminada.

Para a próxima época: