Sport et discussion : le chef de course KTM Pit Beirer en visite

Lundi, Pit Beirer sera l'un des invités de l'émission de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7". Le directeur de course de KTM se penche sur la prochaine saison de la catégorie reine des deux roues.

Les classes royales sont certes en pause hivernale, mais les moteurs ne se taisent pas pour autant. Ainsi, chez la Scuderia AlphaTauri, les préparatifs pour la prochaine saison de Formule 1 ont commencé depuis longtemps. Après une année en dents de scie, le nouveau CEO Peter Bayer doit non seulement apporter de la stabilité, mais aussi et surtout de l'agressivité.

L'Autrichien parlera de ses projets lors de sa visite au Hangar-7 dans le cadre de la prochaine édition de l'émission de ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" (le lundi 11 décembre à partir de 21h10, en Suisse et en Allemagne à partir de 23h05). Son protégé Yuki Tsunoda et le vétéran des GP et expert ServusTV Christian Klien seront également invités.

En MotoGP, Marc Márquez, qui s'est converti à Ducati, se présente avec l'envie d'attaquer. Il en va de même pour l'équipe d'usine de KTM, qui est à nouveau programmée pour gagner des courses en 2024. Le directeur de la compétition de KTM, Pit Beirer, sera de passage pour jeter un coup d'œil sur la prochaine saison.

En accord avec la saison, il est également question de ski. Jusqu'à présent largement marquée par les chutes de neige et les annulations, la Coupe du monde de ski alpin prend enfin son envol dans deux stations traditionnelles. Ivica Kostelić, Manfred Pranger, Maria Höfl-Riesch et Renate Götschl sont en visite.

Modération

Andreas Gröbl

Thèmes

Ski alpin : Coupe du monde à St-Moritz et Val-d'Isère

Sport automobile : rétrospective et perspectives

Invités

Ivica Kostelić (vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2010/11)

Manfred Pranger (champion du monde de slalom 2009)

Maria Höfl-Riesch (vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2010/11)

Renate Götschl (vainqueur du classement général de la Coupe du monde 1999/2000)

Yuki Tsunoda (pilote Scuderia AlphaTauri)

Peter Bayer (CEO Scuderia AlphaTauri)

Pit Beirer (directeur du sport automobile KTM Factory Racing)

Christian Klien (49 départs en Formule 1, expert ServusTV)