Marc Márquez: vacanza a Bali dopo l'intervento all'avambraccio

La stagione 2023 della MotoGP si è conclusa con una nota molto positiva per Marc Marquez, in quanto lo spagnolo è stato subito competitivo in sella alla Ducati Gresini nei test ufficiali della MotoGP a Valencia. Alla fine, Marquez è stato persino leggermente più veloce del fratello Alex, che già conosce bene la Ducati Desmosedici.

Dopo il test MotoGP di Valencia/Spagna, Marc Márquez (30) si è sottoposto a un intervento chirurgico all'avambraccio destro con il dottor Ignacio Roger de Ona a causa della sindrome compartimentale. Successivamente, il sei volte campione del mondo della MotoGP si è recato per l'ultima volta a Motegi per il Champions Day del suo datore di lavoro Honda.

L'otto volte campione del mondo si è ora goduto una vacanza sull'isola di Bali per alcuni giorni. Con lui c'è anche la fidanzata Gemma Pinto, con cui ha una relazione dal 2023. La coppia ha scelto il lussuoso resort "Samabe Bali Suites & Villas" di Bali per il loro soggiorno insieme, che comprende un appartamento con una magnifica vista.

Il futuro pilota della Ducati GP23 Gresini si stacca completamente, si gode un fresco bicchiere di vino bianco ai pasti e fa escursioni con Gemma.

Marc e Gemma torneranno in Spagna prima delle vacanze di Natale, dove trascorreranno le festività con la famiglia.

Quali sono le prossime tappe di questo sport? Il primo test ufficiale della MotoGP si svolgerà all'inizio di febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia.