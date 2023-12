Marc Márquez: Férias em Bali após cirurgia ao antebraço

Marc Márquez, estrela do MotoGP, está atualmente a desfrutar de uma pausa relaxante em Bali com a sua companheira Gemma.

A temporada de MotoGP de 2023 terminou com uma nota muito positiva para Marc Marquez, já que o espanhol foi imediatamente competitivo na Gresini Ducati no teste oficial de MotoGP em Valência. No final, Marquez foi mesmo ligeiramente mais rápido do que o seu irmão Alex, que já conhece bem a Ducati Desmosedici.

Após o teste de MotoGP em Valência/Espanha, Marc Márquez (30) foi submetido a uma cirurgia no antebraço direito com o Dr. Ignacio Roger de Ona devido a uma síndrome compartimental. Depois disso, o hexacampeão mundial de MotoGP viajou para Motegi pela última vez para o Dia dos Campeões da Honda, a sua equipa.

O octacampeão do mundo está agora a desfrutar de umas férias na ilha de Bali durante alguns dias. A sua namorada Gemma Pinto, com quem mantém uma relação desde 2023, também está com ele. O casal escolheu a luxuosa estância de férias "Samabe Bali Suites & Villas", em Bali, para passar o tempo juntos, incluindo um apartamento com uma vista magnífica.

O futuro piloto da Gresini Ducati GP23 desliga-se completamente, desfruta de um copo de vinho branco fresco às refeições e faz excursões com Gemma.

Marc e Gemma vão regressar a Espanha antes das férias de Natal, onde vão passar a época festiva com a família.

O que se segue no desporto? O primeiro teste oficial de MotoGP terá lugar no início de fevereiro no Circuito de Sepang, na Malásia.