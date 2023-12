Pierer Mobility : 6 créneaux MotoGP comme scénario idéal

La saison dernière, une équipe cliente du MotoGP s'est laissée convaincre de passer à KTM et Dorna n'a pas non plus accordé de créneaux supplémentaires. Une nouvelle tentative est prévue pour 2025.

Pour l'instant, Pierer Mobility AG n'entreprend plus d'efforts pour convaincre une deuxième équipe cliente pour 2025, afin de pouvoir ensuite commencer la saison avec six pilotes MotoGP. "Après cette saison, nous nous concentrons tout d'abord sur la saison 2024", déclare Pit Beirer, le directeur du sport automobile de KTM, GASGAS et Husqvarna.

En effet, il ne s'agit pas seulement de préparer le nouveau matériel pour les deux équipes Red Bull KTM (avec Binder et Miller) et GASGAS Tech3 (avec Augusto Fernández et Acosta) pour les tests de Sepang début février, sachant qu'entre-temps, des châssis en carbone ont également été promis à l'équipe GASGAS Tech3.

"Finaliser le nouveau matériel et faire entrer Pedro Acosta dans le championnat du monde MotoGP, c'est maintenant la priorité", a ajouté Beirer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous voulons prendre une décision finale dans les trois premiers mois de l'année pour savoir si nous voulons une troisième équipe MotoGP. Si vous me posez la question aujourd'hui, je vous répondrai : 'Oui, je souhaite une troisième équipe'. Car il y a tout simplement des avantages à avoir six pilotes au lieu de quatre. Tu as plus de temps de piste lors des Grands Prix, tu peux comparer plus de données, tu as plus de marge de manœuvre pour des places sur la grille de départ à côté des quatre pilotes de pointe, si un jeune, un nouveau, un talent en devenir est à nouveau en force. Tu as alors la possibilité de réagir et de garder le talent dans la famille. Pour notre projet, deux places supplémentaires en MotoGP seraient extrêmement utiles. C'est pourquoi nous allons entamer des discussions avec tous les teams clients dont les contrats avec la firme moto arrivent à échéance".

Le choix sera toutefois très limité. En effet, Trackhouse va planifier sa collaboration avec Aprilia pour plus d'un an, l'équipe VR46 de Rossi a apparemment déjà trouvé un accord avec Yamaha, Gresini a prolongé son contrat Ducati jusqu'à fin 2025, seul le propriétaire de l'équipe LCR-Honda, Lucio Cecchinello, n'a pas encore de nouveau contrat pour 2025.

Les responsables de Pierer soutiennent désormais les quatre pilotes actuels du MotoGP, ils leur font entièrement confiance et les dotent d'un matériel identique.

Mais en même temps, ils surveillent de près tous les top pilotes disponibles, de Quartararo à Marc Márquez en passant par Oliveira ou Bastianini.

"Je vais faire une hypothèse et dire qu'il se pourrait que nous ayons une troisième équipe MotoGP pour 2025. Nous aurons alors besoin de deux pilotes supplémentaires et nous pourrons conserver les quatre pilotes que nous avons actuellement. C'est en fait le scénario que je souhaite", a révélé Pit Beirer.