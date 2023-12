Pierer Mobility: 6 slot per la MotoGP come scenario da sogno

La scorsa stagione, un team cliente della MotoGP è stato convinto a passare a KTM e la Dorna non ha offerto ulteriori slot. Si prevede un nuovo tentativo per il 2025.

Per il momento, Pierer Mobility AG non sta più cercando di convincere un secondo team cliente per la stagione 2025, in modo da poter iniziare la stagione con sei piloti della MotoGP. "Dopo questa stagione, la nostra attenzione sarà inizialmente rivolta alla stagione 2024", afferma Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM, GASGAS e Husqvarna.

Non solo il nuovo materiale per i due team Red Bull KTM (con Binder e Miller) e GASGAS Tech3 (con Augusto Fernández e Acosta) deve essere preparato per il test di Sepang all'inizio di febbraio, ma sono stati confermati anche i telai in carbonio per il team GASGAS Tech3.

"Finalizzare il nuovo materiale e portare Pedro Acosta nel Campionato del Mondo MotoGP è la nostra priorità in questo momento", ha aggiunto Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Vogliamo prendere una decisione definitiva nei primi tre mesi del nuovo anno se vogliamo un terzo team MotoGP. Se me lo chiedeste oggi, vi risponderei: 'Sì, vorrei un terzo team'. Perché ci sono semplicemente dei vantaggi nell'avere sei piloti invece di quattro. Si ha più tempo in pista ai Gran Premi, si possono confrontare più dati, si ha più spazio di manovra per le posizioni in griglia accanto ai quattro piloti di punta se un giovane, nuovo, emergente talento è di nuovo forte. Si ha quindi la possibilità di reagire e di mantenere il talento in famiglia. Due posti in più in MotoGP sarebbero estremamente utili per il nostro progetto. Per questo motivo, terremo dei colloqui con tutti i team clienti i cui contratti con la casa motociclistica stanno per scadere".

Tuttavia, la scelta sarà molto limitata. Trackhouse intende lavorare con Aprilia per più di un anno, il team VR46 di Rossi pare abbia già raggiunto un accordo con Yamaha, Gresini ha prolungato il contratto con Ducati fino alla fine del 2025 e solo il proprietario del team LCR Honda Lucio Cecchinello non ha ancora un nuovo contratto per il 2025.

I responsabili di Pierer hanno ora l'appoggio di tutti e quattro gli attuali piloti della MotoGP, dando loro piena fiducia e fornendo loro un equipaggiamento identico.

Allo stesso tempo, però, vengono monitorati tutti i top rider disponibili, da Quartararo e Marc Márquez a Oliveira e Bastianini.

"Faccio un'ipotesi e dico che potrebbe esserci un terzo team di MotoGP per il 2025. In questo caso avremmo bisogno di altri due piloti e potremmo tenere tutti e quattro i piloti che abbiamo ora. Questo è lo scenario che preferisco", ha rivelato Pit Beirer.