Pierer Mobility: 6 lugares no MotoGP como cenário de sonho

De momento, a Pierer Mobility AG já não está a tentar convencer uma segunda equipa cliente para a época de 2025, de modo a poder começar a época com seis pilotos de MotoGP. "Depois desta época, a nossa atenção vai centrar-se na época de 2024", afirma Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da KTM, GASGAS e Husqvarna.

Não só o novo material para as duas equipas Red Bull KTM (com Binder e Miller) e GASGAS Tech3 (com Augusto Fernández e Acosta) tem de ser preparado para o teste de Sepang, no início de fevereiro, como também já foi confirmado o chassis de carbono para a equipa GASGAS Tech3.

"Finalizar o novo material e colocar Pedro Acosta no Campeonato do Mundo de MotoGP é a nossa prioridade neste momento," acrescentou Beirer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Queremos tomar uma decisão final nos primeiros três meses do novo ano sobre se queremos ou não uma terceira equipa de MotoGP. Se me perguntassem hoje, eu responderia: 'Sim, eu gostaria de ter uma terceira equipa'. Porque há simplesmente vantagens em ter seis pilotos em vez de quatro. Temos mais tempo de pista nos Grandes Prémios, podemos comparar mais dados, temos mais espaço de manobra para disputar posições na grelha ao lado dos quatro pilotos de topo se um jovem, novo e promissor talento voltar a ser forte. Assim, temos a oportunidade de reagir e manter o talento na família. Dois lugares adicionais no MotoGP seriam extremamente úteis para o nosso projeto. É por isso que vamos manter conversações com todas as equipas clientes cujos contratos com a empresa de motos estão a chegar ao fim."

No entanto, a escolha será muito limitada. Trackhouse planeia trabalhar com a Aprilia por mais de um ano, a equipa VR46 de Rossi aparentemente já chegou a um acordo com a Yamaha, a Gresini prolongou o contrato com a Ducati até ao final de 2025 e apenas o proprietário da equipa LCR Honda, Lucio Cecchinello, ainda não tem um novo contrato para 2025.

Os responsáveis da Pierer têm agora o apoio dos quatro actuais pilotos de MotoGP, depositando neles toda a confiança e fornecendo-lhes equipamento idêntico.

Ao mesmo tempo, porém, todos os pilotos de topo disponíveis estão a ser monitorizados - de Quartararo e Marc Márquez a Oliveira e Bastianini.

"Vou ser hipotético e dizer que pode ser que consigamos uma terceira equipa de MotoGP para 2025. Nesse caso, precisaríamos de mais dois pilotos e poderíamos manter os quatro pilotos que temos atualmente. Esse é, de facto, o meu cenário preferido", revelou Pit Beirer.