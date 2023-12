Carlos Ezpeleta : "Nous devons en parler avec Michelin".

La règle de la pression des pneus est devenue un sujet sensible dès les premiers mois de sa mise en œuvre, et ce même en vue de la saison MotoGP 2024, selon Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer de la Dorna.

La nouvelle règle de pression des pneus et le catalogue de pénalités correspondant sont entrés en vigueur au début du GP de Silverstone. Le champion du monde Pecco Bagnaia, Jorge Martin et Aleix Espargaró font partie des Assen qui ont critiqué très clairement cette règle. Ce sont surtout les conséquences sur le pneu avant qui ont été mises en avant.

Si les pilotes MotoGP roulaient avec des pneus dont la pression était inférieure à 1,88 bar pendant plus de la moitié de la course principale du GP, cela signifiait, à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne, un avertissement officiel pour la première infraction au règlement. Les infractions suivantes étaient passibles de pénalités de temps de 3, 6 et 9 secondes. En sprint, la valeur cible définie par Michelin doit être respectée pendant 30 % de la course.

Depuis, 16 pilotes ont reçu un avertissement, quatre ont écopé d'une pénalité de trois secondes, bien après la course : Aleix Espargaró, Franco Morbidelli, Luca Marini et Fabio Di Giannantonio. Ce dernier a ainsi perdu sa deuxième place durement acquise lors de la finale de la saison à Valence, après la remise des prix et la conférence de presse du top 3. Espargaró, quant à lui, a été rétrogradé de la cinquième à la huitième place lors du GP de Thaïlande.

Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer de la Dorna, fait preuve de compréhension envers les pilotes et le fabricant de pneus Michelin dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com.

Carlos, une chose qui préoccupe les pilotes est le problème de la pression des pneus. La pression minimale prescrite pour le pneu avant, actuellement de 1,88 bar, pourrait-elle changer à l'avenir ? Le non-respect de cette règle entraînera une disqualification immédiate l'année prochaine.

Il n'a pas été confirmé ni annoncé que la disqualification serait la sanction immédiate. Une règle de pression des pneus fait partie intégrante de la course depuis de nombreuses années et existe dans de nombreux sports mécaniques. Je pense que Michelin est le meilleur fournisseur de pneus qui soit et nous devons être très respectueux envers eux, car ils sont les experts. Ce sujet d'une règle de pression minimale des pneus a été suggéré à la fois par les constructeurs et par Michelin pour des raisons de sécurité. Malheureusement, c'est devenu un sujet très sensible, car de nombreux pilotes et équipes ont roulé de manière peu sûre avec des pressions très basses et nous avons dû introduire une limite minimale.



Nous devons discuter avec Michelin pour voir s'il est possible d'abaisser cette limite à une valeur plus basse, qui doit bien sûr rester sûre et avec laquelle les pilotes se sentent un peu plus à l'aise. De petits changements de pression peuvent faire une grande différence sur les motos. Les pilotes et les motos sont si bons, la concurrence est si grande, que nous voulons discuter avec Michelin de la possibilité d'abaisser cette valeur cible pour la pression des pneus.



De plus, je pense que tout le monde doit comprendre que les motos ont beaucoup changé au cours des quatre ou cinq dernières années et que Michelin n'a reçu aucun "avertissement" à ce sujet. La charge sur le pneu avant est devenue très importante et nous allons discuter avec Michelin de la manière dont nous pouvons améliorer cela à l'avenir.

Tu dis qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de confirmation de la disqualification en cas d'infraction au règlement pour l'année prochaine. Lorsque les pénalités de temps ont été introduites pour 2023, il a été dit que la disqualification était la conséquence habituelle, mais qu'une exception avait été faite dans un premier temps parce que le système avait été introduit pendant une saison en cours.

Nous devons en parler avec Michelin. C'était l'idée de départ et nous devons voir comment se déroulent les tests avant la saison. Michelin apporte beaucoup de nouveau matériel et reste un incroyable partenaire du sport. Ils apportent un nouveau pneu spécial qui est moins sensible à la conduite sous le vent et à l'aérodynamique, donc tout cela aura certainement un effet positif.

Si cela ne tenait qu'à toi, pourrais-tu envisager de maintenir la règle telle qu'elle a été appliquée en 2023 ? C'est-à-dire avec un premier avertissement, suivi de pénalités de temps échelonnées, avant une éventuelle disqualification.

Si Michelin pense qu'il est possible d'abaisser la valeur cible, c'est quelque chose qui aidera tout le monde. Comme tu le sais, nous discutons déjà avec les constructeurs de la nouvelle réglementation à partir de 2027 et il y aura de grands changements. Nous devrons également être prudents à l'avenir. Mais Michelin apporte déjà de nouveaux pneus pour les tests de pré-saison qui, selon eux, seront moins sensibles à ces choses.