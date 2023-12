Carlos Ezpeleta: "Temos de falar com a Michelin sobre este assunto"

A nova regra de pressão dos pneus e o correspondente catálogo de penalizações entraram em vigor no início do GP de Silverstone. O campeão do mundo Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Aleix Espargaró estiveram entre os ases que criticaram este regulamento de forma muito clara. O foco principal foi sobre os efeitos no pneu dianteiro.

Se os pilotos de MotoGP rodassem com menos de 1,88 bar de pressão nos pneus durante mais de metade da distância na corrida principal de GP, isso significava um aviso oficial para a primeira infração à regra a partir do Grande Prémio de Inglaterra. Outras infracções resultaram em penalizações de tempo de 3, 6 e 9 segundos. No sprint, o valor-alvo especificado pela Michelin deve ser respeitado durante 30 por cento da corrida.

Desde então, 16 pilotos foram advertidos e quatro receberam uma penalização de tempo de três segundos, muito depois da corrida: Aleix Espargaró, Franco Morbidelli, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio. Como resultado, este último perdeu o segundo lugar duramente conquistado no final da temporada em Valência, após a cerimónia do pódio e a conferência de imprensa para os três primeiros. Espargaró, por outro lado, foi posteriormente relegado do quinto para o oitavo lugar no GP da Tailândia.

Carlos Ezpeleta, Diretor Desportivo da Dorna, mostra compreensão pelos pilotos e pelo fabricante de pneus Michelin numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Carlos, uma coisa que está a dar dor de cabeça aos pilotos é o problema da pressão dos pneus. Será que a pressão mínima especificada para o pneu dianteiro, atualmente 1,88 bar, pode mudar no futuro? Uma infração a esta regra implicará a desqualificação imediata no próximo ano.

Não foi confirmado nem anunciado que a desqualificação será a sanção imediata. A regra da pressão dos pneus faz parte integrante das corridas há muitos anos e existe em muitos tipos de desportos motorizados. Acredito que a Michelin é o melhor fornecedor de pneus que existe e temos de os respeitar muito, pois são eles os especialistas. Esta questão da pressão mínima dos pneus foi sugerida pelos construtores e pela Michelin por razões de segurança. Infelizmente, tornou-se uma questão muito sensível, uma vez que muitos pilotos e equipas têm usado pressões muito baixas de forma insegura e tivemos de introduzir um limite mínimo.



Temos de falar com a Michelin para ver se é possível reduzir este limite para um nível mais baixo, que, obviamente, ainda tem de ser seguro e com o qual os pilotos se sintam um pouco mais confortáveis. Pequenas alterações de pressão podem fazer uma grande diferença nas motas. Os pilotos e as motos são tão bons, a competição é tão feroz, que queremos falar com a Michelin sobre a possibilidade de baixar a pressão-alvo dos pneus.



Penso também que todos têm de compreender que as motos mudaram muito nos últimos quatro ou cinco anos e que a Michelin não recebeu qualquer "aviso" a este respeito. A carga no pneu dianteiro tornou-se muito elevada e vamos falar com a Michelin para saber como podemos melhorar esta situação no futuro.

Diz que, até à data, não há confirmação de desqualificação por infração às regras no próximo ano. No entanto, quando as penalizações por tempo foram introduzidas para 2023, foi dito que a desqualificação seria normalmente a consequência, mas inicialmente foi aberta uma exceção porque o sistema foi introduzido durante uma época em curso.

Temos de falar com a Michelin sobre este assunto. Era a ideia original e temos de ver como correm os testes de pré-época. A Michelin está a trazer muito material novo e continua a ser um parceiro incrível para o desporto. Estão a trazer um novo pneu especial que é menos sensível ao slipstreaming e à aerodinâmica, pelo que tudo isto terá certamente um impacto positivo.

Se dependesse de si, imaginaria manter a regra tal como foi implementada em 2023? Assim, com uma advertência inicial, seguida de penalizações de tempo escalonadas, antes de qualquer desqualificação.

Se a Michelin acredita que é possível baixar o objetivo, isso é algo que ajudará todos. Como sabem, já estamos a falar com os construtores sobre os novos regulamentos a partir de 2027 e haverá grandes mudanças. Temos de ser cuidadosos também no futuro. Mas a Michelin já está a trazer novos pneus para os testes de pré-época, que acredita serem menos sensíveis a estas coisas.