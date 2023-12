Gigi Dall'Igna: sentimientos encontrados sobre las "concesiones"

Cuando se trata de concesiones para la competición de MotoGP - en Japón y Europa - Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, no oculta su postura. Sin embargo, no teme que las cosas se le vayan de las manos.

A partir de la temporada 2024, se aplicará un nuevo sistema de "concesiones", que divide a los fabricantes de MotoGP en cuatro grupos con las correspondientes restricciones y privilegios en función de su cosecha de puntos en la temporada 2023. Entre otras cosas, Ducati, como el fabricante más exitoso, ya no podrá participar en eventos wildcard y también recibirá menos neumáticos de prueba (170 en lugar de los 200 permitidos para todos en la temporada 2023).

El equipo japonés, en apuros, por otro lado, no tiene restricciones de pruebas (con 260 neumáticos), ahora también se les permite seguir adelante con el desarrollo del motor durante la temporada y utilizar dos motores más por piloto. También hay una actualización adicional del paquete aerodinámico.

Entre medias, KTM y Aprilia se alinearon en el Grupo C, que, a diferencia de Ducati, permite hasta seis inscripciones wildcard y, con neumáticos de 220, también un número significativamente mayor de neumáticos de pruebas.

Ducati sólo aceptó esto con una ligera queja. Gigi Dall'Igna declaró sobre el tema de las concesiones: "Estoy de acuerdo con las "concesiones" y apoyo el sistema porque creo que es importante para el espectáculo y el campeonato del mundo, especialmente para los fabricantes que están pasando apuros, como es el caso de los japoneses en estos momentos. Estoy convencido de que lo correcto es darles la oportunidad de mejorar. Estoy muy contento de darles la oportunidad de ponerse al día rápidamente. Porque es mejor para todos si el Campeonato del Mundo mejora como resultado".

Al mismo tiempo, sin embargo, Dall'Igna también dejó claro: "Honestamente, no lo veo de la misma manera si también damos ventajas a Aprilia y KTM sobre nosotros, fabricantes que han ganado o han luchado constantemente por ganar carreras este año. Me parece bastante extraño. Por eso no estoy en absoluto a favor de hacerles concesiones".

Sin embargo, la propuesta de compromiso elaborada tras un largo tira y afloja fue aceptada unánimemente por todas las fábricas de la asociación de fabricantes MSMA. "Sí, fue unánime, porque aquí somos parte del espectáculo y creemos que es más importante ayudar a los japoneses que bloquear las 'concesiones' a KTM y Aprilia", dijo Dall'Igna, explicando la postura de Ducati. Le hubiera gustado impedir las concesiones para la competición europea. "Al final, sin embargo, tenemos que encontrar un compromiso. En última instancia, estamos aquí por el espectáculo y, si el espectáculo es realmente bueno, es mejor para todos", subrayó el italiano.

¿Cambiará algo el nuevo reglamento de "concesiones" para los actuales dominadores de MotoGP de Borgo Panigale? "Sí, seguro, porque tenemos menos neumáticos disponibles para el desarrollo", dijo el Director General de Ducati Corse. "Eso es lo que más me preocupa, porque ellos tendrán más neumáticos para desarrollar la moto. Creo que -no al principio de la temporada, pero sí a medio plazo- esto podría ponernos en desventaja."

A Dall'Igna no le preocupa que las "concesiones" en la categoría de MotoGP puedan llegar tan lejos en el futuro que Ducati se vea frenada por instrumentos de equilibrio como en el Campeonato del Mundo de Superbike. "Sinceramente, no creo que éste sea el objetivo de los organizadores del Campeonato del Mundo y de la asociación mundial de motos", dijo en respuesta a la pregunta correspondiente. "El Campeonato del Mundo de Superbike se basa en motos de serie, así que está claro que puede haber diferencias entre los fabricantes. En MotoGP, todo el mundo tiene las mismas reglas y las mismas oportunidades. Si alguien quiere participar aquí, sabe muy bien que tiene que esforzarse para hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que si lo entiendo un poco en el Campeonato del Mundo de Superbike pero puedo aceptarlo, en MotoGP sería realmente contra natura".

Estas restricciones o concesiones se aplican en los respectivos grupos:

Grupo A (actualmente sólo Ducati)

Este grupo incluye a los fabricantes más exitosos que han conseguido no menos del 85% del máximo de puntos disponibles en el Campeonato del Mundo de Constructores.



Neumáticos de prueba: 170

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 0

Motores por temporada: 7 u 8 (dependiendo del número de GPs, menos o más de 21)

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación B (actualmente nadie)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido entre el 60% y el 85% de los puntos posibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 190

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 3

Motores por temporada: 7 u 8

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación C (actualmente KTM y Aprilia)

Este grupo incluye a aquellos fabricantes que han conseguido entre el 35% y el 60% del máximo de puntos disponibles en el Campeonato del Mundo de Constructores.



Neumáticos de prueba: 220

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 6

Motores por temporada: 7 u 8

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación D (actualmente Honda y Yamaha)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido menos del 35% de los puntos posibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 260

Pruebas privadas: Libres (cualquier piloto en cualquier momento, incluidos los pilotos titulares y los pilotos de los equipos cliente del fabricante; incl. prueba de shakedown; sin embargo, no se permite a nadie probar en el mismo circuito de GP en las dos semanas anteriores a un Gran Premio).

Número de circuitos de pruebas de GP: sin restricciones

Comodines: 6*.

Motores por temporada: 9 o 10

Desarrollo de motores no congelado desde el inicio de la temporada

Actualizaciones aerodinámicas: 2**



*= Comodines no afectados por la "congelación de las especificaciones del motor"; máximo tres comodines antes y máximo tres después de las vacaciones de verano

**= debe eliminar una de las "especificaciones aerodinámicas" más antiguas