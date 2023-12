Gigi Dall'Igna : sentiments mitigés sur les "concessions

A partir de la saison 2024, un nouveau système de "concessions" s'appliquera, qui répartira les constructeurs MotoGP en quatre groupes, avec des restrictions et des privilèges correspondants, sur la base de leur récolte de points lors de la saison 2023. Ducati, en tant que constructeur le plus performant, ne pourra notamment plus participer à des courses sous wildcard et recevra en outre moins de pneus d'essai (170 au lieu des 200 autorisés pour tous au cours de la saison 2023).

En revanche, les Japonais en difficulté ne disposent d'aucune restriction en matière d'essais (avec 260 pneus), ils peuvent dès à présent poursuivre le développement de leur moteur en cours de saison et utiliser deux moteurs de plus par pilote. A cela s'ajoute une mise à jour supplémentaire du package aéro.

Entre les deux, KTM et Aprilia se sont rangés dans le groupe C qui, contrairement à Ducati, prévoit jusqu'à six engagements en wildcard et, avec 220 pneus d'essai, nettement plus de pneus.

Ducati ne l'a accepté qu'avec une légère grogne. Gigi Dall'Igna a déclaré à propos des concessions : "Je suis d'accord avec les 'concessions' et je soutiens le système parce que je pense que c'est important pour le spectacle et le championnat du monde - surtout pour les constructeurs qui ont des difficultés, ce qui est le cas des Japonais en ce moment. Je suis convaincu qu'il est juste de leur donner la possibilité de s'améliorer. Je leur donne très volontiers la chance de rattraper rapidement leur retard. Car c'est mieux pour tout le monde si le championnat du monde s'en trouve amélioré".

Mais en même temps, Dall'Igna a été clair : "Honnêtement, je ne vois pas les choses de la même manière si nous accordons aussi des avantages à Aprilia et KTM par rapport à nous, c'est-à-dire à des constructeurs qui ont soit gagné, soit lutté de manière constante pour gagner des courses cette année. Cela me semble assez étrange. Je ne suis donc absolument pas d'accord pour leur faire des concessions".

La proposition de compromis élaborée après de longues tergiversations a toutefois été acceptée à l'unanimité par toutes les usines au sein de l'association des constructeurs MSMA. "Oui, c'était unanime, car nous faisons partie du spectacle ici et nous pensons qu'il est plus important d'aider les Japonais que de bloquer les 'concessions' pour KTM et Aprilia", a expliqué Dall'Igna pour expliquer la position de Ducati. Certes, il aurait volontiers empêché les concessions pour la concurrence européenne. "Mais au final, nous devons trouver un compromis. En fin de compte, nous sommes ici pour le spectacle et, si le spectacle est vraiment bon, c'est mieux pour tout le monde", a confirmé l'Italien.

Le nouveau règlement "Concessions" va-t-il changer quelque chose pour les actuels dominateurs du MotoGP de Borgo Panigale ? "Oui, certainement, car nous avons moins de pneus à disposition pour le développement", s'est inquiété le General Manager de Ducati Corse. "C'est ce qui m'inquiète le plus, car ils auront plus de pneus pour développer la moto. Je pense que - pas en début de saison, mais à moyen terme - cela peut certainement nous désavantager".

Dall'Igna ne craint pas que les "concessions" dans la catégorie MotoGP puissent à l'avenir aller jusqu'à ce que Ducati soit freiné par des instruments d'équilibrage comme en Superbike. "Je ne pense pas du tout que ce soit l'objectif des organisateurs du championnat du monde et de la Fédération internationale de motocyclisme", a-t-il répondu à une question à ce sujet. "En Superbike, on part de machines de série et il est donc évident qu'il peut y avoir des différences entre les constructeurs. En MotoGP, tout le monde a les mêmes règles et les mêmes possibilités. Si quelqu'un veut s'y mêler, il sait très bien qu'il doit faire des efforts pour faire les choses le mieux possible. Donc, si je le comprends peu en Superbike, mais que je peux l'accepter, en MotoGP, ce serait vraiment contre nature".

Ces restrictions ou concessions s'appliquent dans les groupes respectifs :

Rank A (actuellement uniquement Ducati)

Dans ce groupe se retrouvent les constructeurs les plus performants, qui ont obtenu pas moins de 85 pour cent des points maximums disponibles dans le championnat du monde des constructeurs.



Pneus d'essai : 170

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 0

Moteurs par saison : 7 ou 8 (en fonction du nombre de GP, moins ou plus de 21).

Développement des moteurs gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank B (personne pour le moment)

Les constructeurs qui ont obtenu entre 60 et 85% des points possibles au championnat du monde des constructeurs se retrouvent dans ce groupe.



Pneus d'essai : 190

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 3

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank C (actuellement KTM et Aprilia)

Dans ce groupe se retrouvent les constructeurs qui ont obtenu entre 35 et 60 pour cent du maximum de points disponibles dans le championnat du monde des constructeurs.



Pneus d'essai : 220

Tests privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 6*

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank D (actuellement Honda et Yamaha)

Les constructeurs qui ont obtenu moins de 35% des points possibles au championnat du monde des constructeurs se retrouvent dans ce groupe.



Pneus d'essai : 260

Essais privés : libres (tout pilote à tout moment, y compris les pilotes titulaires et les pilotes des équipes clientes du constructeur ; y compris les essais de shakedown ; en revanche, personne n'est autorisé à effectuer des essais sur le même circuit GP au cours des deux semaines précédant un Grand Prix).

Nombre de pistes d'essai GP : aucune limite

Cartes sauvages : 6*.

Moteurs par saison : 9 ou 10

Développement des moteurs non gelé à partir du début de la saison

Mises à jour aéro : 2**.



*= wildcards non concernées par le "gel des spécifications moteur" ; maximum trois wildcards avant et maximum trois après la pause estivale

**= doit supprimer une des anciennes "spécifications aéro".