Gigi Dall'Igna: sentimenti contrastanti per le "concessioni".

Quando si parla di concessioni per la MotoGP - in Giappone e in Europa - Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, non nasconde la sua posizione. Tuttavia, non teme che la situazione gli sfugga di mano.

A partire dalla stagione 2024 si applicherà un nuovo sistema di "concessioni", che divide i costruttori della MotoGP in quattro gruppi con corrispondenti restrizioni e privilegi in base al loro bottino di punti nella stagione 2023. Tra le altre cose, la Ducati, in quanto costruttore di maggior successo, non potrà più partecipare a eventi wildcard e riceverà anche meno pneumatici di prova (170 invece dei 200 consentiti per tutti nella stagione 2023).

Il team giapponese in difficoltà, invece, non ha restrizioni sui test (con 260 pneumatici), è ora autorizzato a portare avanti lo sviluppo del motore durante la stagione e a utilizzare due motori in più per pilota. È previsto anche un ulteriore aggiornamento del pacchetto aerodinamico.

Nel mezzo, KTM e Aprilia si sono schierate nel Gruppo C che, a differenza della Ducati, prevede fino a sei partecipazioni come wildcard e, con pneumatici da 220, anche un numero significativamente maggiore di pneumatici di prova.

La Ducati ha accettato solo con un leggero mugugno. Gigi Dall'Igna ha dichiarato a proposito delle concessioni: "Sono d'accordo con le 'concessioni' e sostengo il sistema perché credo che sia importante per lo spettacolo e per il campionato del mondo, soprattutto per i costruttori che sono in difficoltà, come nel caso dei giapponesi in questo momento. Sono convinto che sia giusto dare loro la possibilità di migliorare. Sono molto felice di dare loro la possibilità di recuperare rapidamente. Perché è meglio per tutti se il Campionato del Mondo migliora di conseguenza".

Allo stesso tempo, però, Dall'Igna ha anche chiarito: "Onestamente, non la vedo allo stesso modo se diamo vantaggi anche ad Aprilia e KTM, costruttori che quest'anno hanno vinto o hanno sempre faticato a vincere le gare. Mi sembra piuttosto strano. Per questo non sono assolutamente favorevole a fare loro delle concessioni".

Tuttavia, la proposta di compromesso elaborata dopo un lungo tira e molla è stata accettata all'unanimità da tutti gli stabilimenti dell'associazione dei costruttori MSMA. "Sì, è stato unanime, perché siamo parte dello spettacolo e crediamo che sia più importante aiutare i giapponesi che bloccare le 'concessioni' per KTM e Aprilia", ha detto Dall'Igna, spiegando la posizione della Ducati. Avrebbe voluto impedire le concessioni per la competizione europea. "Alla fine, però, dobbiamo trovare un compromesso. In definitiva, siamo qui per lo spettacolo e, se lo spettacolo è davvero buono, è meglio per tutti", ha sottolineato l'italiano.

Il nuovo regolamento sulle "concessioni" cambierà qualcosa per gli attuali dominatori della MotoGP di Borgo Panigale? "Sì, sicuramente, perché avremo meno pneumatici a disposizione per lo sviluppo", ha detto il Direttore Generale di Ducati Corse. "È questo che mi preoccupa di più, perché loro avranno più gomme per sviluppare la moto. Credo che, non all'inizio della stagione, ma a medio termine, questo potrebbe sicuramente metterci in una posizione di svantaggio".

Dall'Igna non teme che le "concessioni" nella classe MotoGP possano arrivare in futuro a rallentare la Ducati con strumenti di bilanciamento come nel Campionato Mondiale Superbike. "Onestamente non credo che questo sia l'obiettivo degli organizzatori del Campionato del Mondo e dell'Associazione Mondiale Motociclisti", ha detto in risposta alla domanda corrispondente. "Il Campionato del Mondo Superbike si basa su moto di serie, quindi è chiaro che ci possono essere differenze tra i costruttori. Nella MotoGP, tutti hanno le stesse regole e le stesse opportunità. Se qualcuno vuole partecipare qui, sa bene che deve impegnarsi per fare le cose nel miglior modo possibile. Quindi, se nel campionato mondiale Superbike lo capisco un po' ma posso accettarlo, in MotoGP sarebbe davvero contro natura".

Queste restrizioni o concessioni si applicano nei rispettivi gruppi:

Gruppo A (attualmente solo Ducati)

Questo gruppo comprende i costruttori di maggior successo che hanno ottenuto non meno dell'85% dei punti massimi disponibili nel Campionato del Mondo Costruttori.



Pneumatici di prova: 170

Test privati: solo per i collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 0

Motori per stagione: 7 o 8 (a seconda del numero di GP, meno o più di 21)

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica B (attualmente nessuno)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto dal 60 all'85% dei punti possibili nel Campionato Costruttori.



Pneumatici di prova: 190

Test privati: solo per i piloti collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 3

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica C (attualmente KTM e Aprilia)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto dal 35 al 60% dei punti massimi disponibili nel Campionato mondiale costruttori.



Pneumatici di prova: 220

Test privati: solo per i collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 6*

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica D (attualmente Honda e Yamaha)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto meno del 35% dei punti possibili nel Campionato Costruttori.



Pneumatici di prova: 260

Test privati: liberi (qualsiasi pilota in qualsiasi momento, compresi i piloti abituali e i piloti dei team clienti del costruttore; inclusi i test shakedown; tuttavia, nessuno è autorizzato a effettuare test sullo stesso circuito GP nelle due settimane precedenti un Gran Premio).

Numero di circuiti di prova per i GP: nessuna restrizione

Wildcards: 6*

Motori per stagione: 9 o 10

Lo sviluppo dei motori non è congelato dall'inizio della stagione.

Aggiornamenti aerodinamici: 2**



*= Le wildcard non sono influenzate dal "congelamento delle specifiche dei motori"; massimo tre wildcard prima e massimo tre dopo la pausa estiva

**= deve eliminare una delle vecchie "specifiche aerodinamiche".