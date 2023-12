Gigi Dall'Igna: sentimentos contraditórios sobre as "concessões"

Quando se trata de concessões para a competição de MotoGP - no Japão e na Europa - Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, não esconde a sua posição. No entanto, ele não teme que as coisas saiam do controlo.

A partir da época de 2024, será aplicado um novo sistema de "concessões", que divide os construtores de MotoGP em quatro grupos com as correspondentes restrições e privilégios baseados nos pontos conquistados na época de 2023. Entre outras coisas, a Ducati, como o fabricante mais bem sucedido, deixará de poder participar em eventos "wildcard" e também receberá menos pneus de teste (170 em vez dos 200 permitidos para todos na época de 2023).

A equipa japonesa, em dificuldades, por outro lado, não tem restrições de testes (com 260 pneus), podendo agora também avançar com o desenvolvimento de motores durante a época e utilizar mais dois motores por piloto. Há também uma atualização adicional do pacote aerodinâmico.

No meio, a KTM e a Aprilia alinharam no Grupo C, que, ao contrário da Ducati, prevê até seis entradas de wildcards e, com pneus 220, também significativamente mais pneus de teste.

A Ducati apenas aceitou este facto com um ligeiro resmungo. Gigi Dall'Igna declarou sobre o tema das concessões: "Concordo com as 'concessões' e apoio o sistema porque acredito que é importante para o espetáculo e para o campeonato do mundo - especialmente para os fabricantes que estão em dificuldades, como é o caso dos japoneses neste momento. Estou convencido de que é correto dar-lhes a oportunidade de melhorar. Estou muito satisfeito por lhes dar a oportunidade de recuperarem rapidamente o atraso. Porque é melhor para todos se o Campeonato do Mundo melhorar como resultado".

Ao mesmo tempo, no entanto, Dall'Igna também deixou claro: "Honestamente, não vejo da mesma forma se também dermos vantagens à Aprilia e à KTM em relação a nós - fabricantes que ganharam ou lutaram consistentemente para ganhar corridas este ano. Isso parece-me bastante estranho. É por isso que não sou absolutamente a favor de fazer concessões a eles."

No entanto, a proposta de compromisso elaborada após uma longa troca de ideias foi aceite por unanimidade por todas as fábricas da associação de construtores MSMA. "Sim, foi unânime, porque fazemos parte do espetáculo e acreditamos que é mais importante ajudar os japoneses do que bloquear as 'concessões' à KTM e à Aprilia", disse Dall'Igna, explicando a posição da Ducati. Ele gostaria de ter evitado as concessões para a competição europeia. "No final, no entanto, temos que encontrar um compromisso. Em última análise, estamos aqui para o espetáculo e, se o espetáculo for realmente bom, é melhor para todos", sublinhou o italiano.

Será que o novo regulamento de "concessões" vai mudar alguma coisa para os actuais dominadores de MotoGP de Borgo Panigale? "Sim, com certeza, porque temos menos pneus disponíveis para desenvolvimento", disse o Diretor Geral da Ducati Corse. "Isso é o que mais me preocupa, porque eles terão mais pneus para desenvolver a moto. Acredito que - não no início da temporada, mas a médio prazo - isso pode certamente colocar-nos em desvantagem."

Dall'Igna não está preocupado com o facto de as "concessões" na classe de MotoGP poderem ir tão longe no futuro que a Ducati seja atrasada por instrumentos de equilíbrio como no Campeonato do Mundo de Superbike. "Sinceramente, não acredito que este seja o objetivo dos organizadores do Campeonato Mundial e da associação mundial de motociclismo", disse ele em resposta à pergunta correspondente. "O Campeonato Mundial de Superbike é baseado em motos de produção, então é claro que pode haver diferenças entre os fabricantes. No MotoGP, todos têm as mesmas regras e as mesmas oportunidades. Se alguém quer participar aqui, sabe muito bem que tem de se esforçar para fazer as coisas da melhor maneira possível. Por isso, se no Campeonato do Mundo de Superbikes percebo um pouco o que se passa, mas posso aceitá-lo, no MotoGP seria realmente contra a natureza."

Estas restrições ou concessões aplicam-se nos respectivos grupos:

Rank A (atualmente apenas a Ducati)

Este grupo inclui os fabricantes mais bem sucedidos que marcaram pelo menos 85 por cento do máximo de pontos disponíveis no Campeonato do Mundo de Construtores.



Pneus de teste: 170

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 0

Motores por época: 7 ou 8 (consoante o número de GP, menos ou mais de 21)

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação B (atualmente ninguém)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram 60 a 85% dos pontos possíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 190

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 3

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação C (atualmente KTM e Aprilia)

Este grupo inclui os fabricantes que obtiveram 35 a 60 por cento do máximo de pontos disponíveis no Campeonato do Mundo de Construtores.



Pneus de teste: 220

Testes privados: apenas para os pilotos de teste

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 6*

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação D (atualmente Honda e Yamaha)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram menos de 35 por cento dos pontos possíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 260

Testes privados: livres (qualquer piloto em qualquer altura, incluindo os pilotos regulares e os pilotos das equipas clientes do construtor; incluindo o teste shakedown; no entanto, ninguém está autorizado a testar no mesmo circuito de GP nas duas semanas anteriores a um Grande Prémio).

Número de pistas de testes de GP: sem restrições

Coringas: 6*.

Motores por época: 9 ou 10

Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da época

Actualizações aerodinâmicas: 2**



*= Wildcards não afectados pelo "congelamento das especificações dos motores"; máximo de três wildcards antes e máximo de três após a pausa de verão

**= deve eliminar uma das "especificações aerodinâmicas" mais antigas