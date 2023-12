Valentino Rossi manque la victoire d'un cheveu à Abu Dhabi

La légende du MotoGP Valentino Rossi a terminé les Gulf 12 Hours, la finale de la saison de l'Intercontinental GT Challenge, à la deuxième position. Avec ses collègues pilotes d'usine BMW Dries Vanthoor et Nick Yelloly, "Il Dottore" a piloté une BMW M4 GT3 de l'équipe belge à succès WRT sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi.

Après 12 heures de course, il ne manquait que 12 secondes à la Mercedes-AMG GT3 victorieuse de Luca Stolz, Maro Engel et Mikael Grenier - pour en savoir plus sur la course, cliquez ici!

Le duo BMW a perdu 15 secondes lors d'un des derniers arrêts au stand en raison de problèmes avec le boîtier de pédale de la GT3 bavaroise.

Ainsi, la saison de Valentino Rossi se termine sur le podium. En 2024, le pilote italien participera à la nouvelle catégorie GT3 du FIA WEC. Par ailleurs, l'Italien a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait à nouveau participer à la GT World Challenge Europe Endurance Cup. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il continuera à participer à la GT World Challenge Europe Sprint Cup.

"Au final, c'était un super week-end pour nous. L'objectif était de monter sur le podium et nous étions très forts, très rapides. Nous avons réalisé une course presque parfaite. Nous aurions pu gagner et nous étions en tête. C'est pourquoi nous sommes un peu déçus à la fin, car nous avions déjà senti le goût de la victoire. Mais nous avons eu un problème avec le boîtier de pédale et avons perdu des secondes importantes lors de l'arrêt au stand. C'est vraiment dommage, car au final, nous avons raté la victoire de douze secondes. Cela aurait donc pu être une fantastique bataille jusqu'au dernier tour. Mais peu importe : la voiture était très forte, le travail d'équipe était comme toujours très bon et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec Dries et Nick. C'est génial de terminer la saison sur un podium. C'est le sixième podium de la saison. Je suis donc très heureux de cette saison et des améliorations apportées", a déclaré Rossi après la course au Moyen-Orient.

Son chef d'équipe Vincent Vosse ajoute : "Lorsque nous participons à une course, l'objectif est bien sûr toujours de gagner. Et nous ne voyons pas les choses autrement. Avec notre numéro 46, nous n'en étions pas loin. Terminer une course de 12 heures à seulement 12 secondes du leader après avoir eu un problème technique lors d'un arrêt au stand avec cette voiture, ce qui nous a fait perdre environ 15 secondes, a un goût un peu doux-amer. Mais au final, nous avons fait une très bonne course".