Valentino Rossi manca per un soffio la vittoria ad Abu Dhabi

La leggenda della MotoGP Valentino Rossi ha concluso la 12 Ore del Golfo, finale di stagione dell'Intercontinental GT Challenge, in seconda posizione. Insieme ai suoi colleghi piloti BMW Dries Vanthoor e Nick Yelloly, "Il Dottore" ha guidato una BMW M4 GT3 del team belga WRT sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi.

La Mercedes-AMG GT3 vincente di Luca Stolz, Maro Engel e Mikael Grenier - per saperne di più sulla gara, leggi qui - aveva un ritardo di soli dodici secondi dopo 12 ore di gara!

Purtroppo per il duo BMW, la vettura ha perso 15 secondi durante uno degli ultimi pit-stop a causa di problemi con la pedaliera della GT3 bavarese.

La stagione di Valentino Rossi si conclude quindi sul podio. Nel 2024, l'italiano gareggerà nella nuova classe GT3 del FIA WEC. L'italiano ha anche dichiarato in diverse occasioni di voler gareggiare nuovamente nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. Non è ancora chiaro se continuerà a gareggiare nella GT World Challenge Europe Sprint Cup.

"Alla fine è stato un grande weekend per noi. L'obiettivo era finire sul podio e siamo stati molto forti e veloci. Abbiamo fatto una gara quasi perfetta. Avremmo potuto vincere ed eravamo in testa. Per questo motivo eravamo un po' delusi alla fine, perché avevamo già sentito il sapore della vittoria. Ma abbiamo avuto un problema con la pedaliera e abbiamo perso secondi importanti durante il pit stop. È un vero peccato, perché alla fine abbiamo perso la vittoria per dodici secondi. Avrebbe potuto essere una battaglia fantastica fino all'ultimo giro. Ma non importa: la macchina era molto forte, il lavoro di squadra è stato ottimo come sempre e mi sono davvero divertito a guidare con Dries e Nick. È fantastico concludere la stagione con un podio. È il sesto podio della stagione. Sono molto contento di questa stagione e dei miglioramenti fatti", ha dichiarato Rossi dopo la gara in Medio Oriente.

Il suo capo squadra Vincent Vosse ha aggiunto: "Quando partecipiamo a una gara, l'obiettivo è sempre quello di vincere, naturalmente. E non vediamo le cose in modo diverso. Con il nostro numero 46 ci siamo andati vicini. Concludere una gara di 12 ore a soli 12 secondi dal leader, dopo aver avuto un problema tecnico con questa vettura durante un pit stop e aver perso di conseguenza circa 15 secondi, è un po' agrodolce. Ma alla fine abbiamo fatto un'ottima gara".