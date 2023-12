Valentino Rossi perde por pouco a vitória em Abu Dhabi

Um problema com a caixa de pedais impede Valentino Rossi de vencer as 12 Horas do Golfo. No final, Rossi, Dries Vanthoor e Nick Yelloly ficaram a apenas doze segundos da vitória geral em Abu Dhabi.

A lenda do MotoGP Valentino Rossi terminou as 12 Horas do Golfo, o final da temporada do Intercontinental GT Challenge, na segunda posição. Juntamente com os seus colegas pilotos da BMW Dries Vanthoor e Nick Yelloly, "Il Dottore" conduziu um BMW M4 GT3 da bem sucedida equipa belga WRT no Circuito Yas Marina em Abu Dhabi.

O Mercedes-AMG GT3 vencedor de Luca Stolz, Maro Engel e Mikael Grenier - saiba mais sobre a corrida aqui - estava apenas a cerca de doze segundos de distância após 12 horas de corrida!

Infelizmente para a dupla da BMW, o carro perdeu 15 segundos durante uma das últimas paragens nas boxes devido a problemas com a caixa de pedais do carro GT3 da Baviera.

A época de Valentino Rossi termina assim no pódio. Em 2024, o italiano vai competir na nova classe GT3 do FIA WEC. O italiano também já declarou em várias ocasiões que quer voltar a competir na Taça de Resistência GT World Challenge Europe. Ainda não se sabe se vai continuar a competir na GT World Challenge Europe Sprint Cup.

"No final, foi um grande fim de semana para nós. O objetivo era terminar no pódio e estivemos muito fortes, muito rápidos. Fizemos uma corrida quase perfeita. Podíamos ter vencido e estávamos na liderança. Foi por isso que ficámos um pouco desiludidos no final, porque já tínhamos sentido o sabor da vitória. Mas tivemos um problema com a caixa de pedais e perdemos segundos importantes durante a paragem nas boxes. Foi uma grande pena, porque acabámos por perder a vitória por doze segundos. Por isso, poderia ter sido uma batalha fantástica até à última volta. Mas não importa: o carro estava muito forte, o trabalho de equipa foi muito bom, como sempre, e gostei muito de conduzir com o Dries e o Nick. É ótimo terminar a época com um pódio. É o sexto pódio da época. Por isso, estou muito contente com esta época e com as melhorias," disse Rossi após a corrida no Médio Oriente.

O seu chefe de equipa, Vincent Vosse, acrescentou: "Quando competimos numa corrida, o objetivo é sempre ganhar, claro. E não vemos as coisas de outra forma. Com o nosso número 46, estivemos perto. Terminar uma corrida de 12 horas apenas 12 segundos atrás do líder, depois de termos tido um problema técnico com o carro durante uma paragem nas boxes e de termos perdido cerca de 15 segundos em resultado disso, é uma sensação um pouco agridoce. Mas, no final, fizemos uma corrida muito boa".