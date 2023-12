Vidéo : L'émotion des adieux de Marc Márquez à Honda

Après onze ans, l'ancienne histoire à succès de Repsol Honda et Marc Márquez en MotoGP a pris fin avec le dernier Grand Prix commun le 26 novembre sur le circuit Ricardo Tormo. Six titres MotoGP, cinq triples couronnes, 59 victoires en GP, 101 podiums, 64 pole positions et un total de 2626 points en championnat du monde, tel est le bilan impressionnant de cette collaboration, qui a toutefois connu une fin laborieuse et prématurée avec les blessures des années précédentes et le manque de compétitivité de la RC213V, alors que l'octuple champion du monde était en fait sous contrat avec HRC jusqu'à fin 2024.

Malgré la résiliation du contrat et le passage dans l'équipe cliente Gresini Ducati - et donc chez la concurrence dominante de Borgo Panigale - les deux parties ne cessent de réaffirmer leur profond attachement et leur amitié. Ce n'est pas pour rien que Marc Márquez décrit son équipe Repsol-Honda comme l'équipe de son cœur. Même les personnes extérieures ont pu constater qu'il ne s'agissait pas seulement de paroles en l'air après le podium très acclamé du sprint à Valence, lorsque Marc a été submergé par ses émotions lors de la remise des médailles et que sa mère Roser a également versé des larmes après une accolade avec le chef d'équipe Santi Hernandez.

Une vidéo récemment publiée révèle l'émotion qui régnait dans le box, dans le camion de l'équipe et surtout lors de la fête d'adieu du samedi soir à l'hospitalité du HRC. Le message de Santi Hernandez à Marc Márquez était par exemple le suivant : "Je veux te voir sourire à nouveau parce que tu dois sourire à nouveau - et j'aime quand tu souris. Merci beaucoup, tu vas me manquer - mais ici, tu auras toujours un ami".

Les mots du chef d'équipe de longue date de Marc ont justement beaucoup touché l'Espagnol de 30 ans, qui a dû s'arrêter plusieurs fois dans son propre discours de remerciement, après que le président du HRC, Koji Watanabe, lui ait souhaité le meilleur auparavant : "Nous avons passé des jours formidables et difficiles, nous allons maintenant prendre des chemins différents, mais nous te souhaitons tous le meilleur pour ton nouveau voyage".

Les caméras ont suivi Marc Márquez pendant tout le week-end lors de sa dernière course en tant que pilote officiel Repsol Honda. Le film de dix minutes qui en résulte, intitulé "Last Ride", vaut la peine d'être vu - et la deuxième partie devrait suivre.