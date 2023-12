Video: L'addio alla Honda di Marc Márquez è stato così emozionante

HRC offre uno sguardo dietro le quinte dell'emozionante weekend dell'ultimo GP di Marc Márquez come pilota ufficiale Repsol Honda nel finale di stagione a Valencia con il titolo "Last Ride".

Dopo undici anni, la storia di successo in MotoGP di Repsol Honda e Marc Márquez si è conclusa con il loro ultimo Gran Premio insieme il 26 novembre sul Circuito Ricardo Tormo. Sei titoli della MotoGP, cinque triple crown, 59 vittorie in GP, 101 podi, 64 pole position e un totale di 2626 punti nel campionato del mondo sono l'impressionante record di questa collaborazione, che si è conclusa in modo arduo e prematuro a causa degli infortuni degli ultimi anni e della mancanza di competitività della RC213V, anche se l'otto volte campione del mondo era in realtà sotto contratto con HRC fino alla fine del 2024.

Nonostante la rescissione del contratto e il passaggio al team clienti Gresini Ducati - e quindi alla dominante concorrenza di Borgo Panigale - entrambe le parti affermano ripetutamente il loro profondo legame e la loro amicizia. Marc Márquez descrive la sua squadra Repsol Honda come la squadra del suo cuore per una buona ragione. Che queste non siano solo parole vuote è stato evidente anche agli estranei dopo il tanto acclamato podio in volata a Valencia, quando Marc è stato sopraffatto dall'emozione durante la cerimonia di consegna delle medaglie e anche sua madre Roser ha versato lacrime dopo un abbraccio con il capo equipaggio Santi Hernandez.

Un video pubblicato di recente rivela quanto sia stato emozionante nei box, nel camion della squadra e soprattutto alla festa di addio nel centro di ospitalità HRC sabato sera. Il messaggio di Santi Hernandez a Marc Márquez recitava: "Voglio vederti sorridere di nuovo perché devi sorridere di nuovo - e mi piace quando ridi. Grazie mille, mi mancherai - ma avrai sempre un amico qui".

Le parole del capo equipaggio di lunga data di Marc sono state particolarmente toccanti per il trentenne spagnolo, che ha dovuto fermarsi più volte nel suo discorso di accettazione dopo che il presidente di HRC Koji Watanabe gli aveva augurato il meglio: "Abbiamo passato giorni grandiosi e difficili, ora le nostre strade si separano, ma tutti noi ti auguriamo il meglio per il tuo nuovo viaggio".

Le telecamere hanno seguito Marc Márquez per tutto il fine settimana della sua ultima gara come pilota ufficiale Repsol Honda, e il filmato di dieci minuti che ne è risultato, intitolato "Last Ride", merita di essere visto, con la seconda parte a seguire.