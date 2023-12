Vídeo: A despedida de Marc Márquez da Honda foi muito emocionante

A HRC apresenta os bastidores do emocionante último fim de semana de Marc Márquez como piloto de fábrica da Repsol Honda no final da época em Valência, sob o título "Last Ride".

Ao fim de onze anos, a história de sucesso da Repsol Honda e Marc Márquez no MotoGP chegou ao fim com o seu último Grande Prémio juntos, a 26 de novembro, no Circuito Ricardo Tormo. Seis títulos de MotoGP, cinco vitórias na tripla coroa, 59 vitórias em GP, 101 pódios, 64 pole positions e um total de 2626 pontos no campeonato do mundo são o impressionante registo da colaboração, que chegou agora a um árduo e prematuro fim devido às lesões dos últimos anos e à falta de competitividade da RC213V, embora o oito vezes campeão do mundo estivesse de facto sob contrato com a HRC até ao final de 2024.

Apesar de cancelar o seu contrato e mudar para a equipa cliente Gresini Ducati - e, portanto, para a concorrência dominante de Borgo Panigale - ambas as partes afirmam repetidamente a sua profunda ligação e amizade. Marc Márquez descreve a sua equipa Repsol Honda como a equipa do seu coração por uma boa razão. A prova de que estas não são apenas palavras vazias foi evidente mesmo para quem estava de fora, depois do aclamado pódio de sprint em Valência, quando Marc ficou emocionado na cerimónia de entrega de medalhas e a sua mãe Roser também derramou lágrimas depois de um abraço com o chefe de equipa Santi Hernandez.

Um vídeo recentemente publicado revela o quão emotivo foi o momento nas boxes, no camião da equipa e especialmente na festa de despedida no centro de hospitalidade da HRC no sábado à noite. A mensagem de Santi Hernandez para Marc Márquez dizia: "Quero voltar a ver-te sorrir porque tens de voltar a sorrir - e eu gosto quando te ris. Muito obrigado, vou sentir a tua falta, mas terás sempre um amigo aqui".

As palavras do chefe de equipa de longa data de Marc foram particularmente comoventes para o espanhol de 30 anos, que teve de fazer várias pausas no seu discurso de aceitação depois de o Presidente da HRC, Koji Watanabe, lhe ter desejado as maiores felicidades: "Tivemos dias fantásticos e difíceis, vamos agora seguir caminhos diferentes, mas todos te desejamos o melhor para a tua nova jornada."

As câmaras seguiram Marc Márquez durante todo o fim de semana na sua última corrida como piloto de fábrica da Repsol Honda, e o filme de dez minutos resultante, intitulado "Last Ride", vale bem a pena ver - com a parte 2 a seguir.