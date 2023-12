Jefes de equipo de MotoGP: quién trabajará con quién en 2024

Seis pilotos de MotoGP cambian los colores de sus equipos para 2024, con el Campeón del Mundo de Moto2 Pedro Acosta uniéndose a los 22 pilotos recién llegados a la categoría. Curiosamente, ningún piloto se lleva a su anterior jefe de equipo al nuevo box, incluso Marc Márquez tuvo que separarse de Santi Hernández, que ya le había cuidado en la categoría de Moto2, después de 13 años juntos.

En el Gresini Racing, el ocho veces campeón del mundo trabajará con Frankie Carchedi, que jugó un papel clave en el desarrollo de Fabio Di Giannantonio hasta convertirlo en ganador de MotoGP este año, como el propio romano subrayó en repetidas ocasiones, y antes celebró un título de MotoGP junto a Joan Mir en el equipo oficial de Suzuki en 2020.

"Será extraño y me costará acostumbrarme. Porque llevo 13 años trabajando con Santi Hernández como jefe de equipo. Pero claro, eso ya lo sabía cuando firmé el contrato", recalca Marc Márquez, que sólo se lleva a Gresini a un mecánico, Javi Ortiz. "Acepto esta situación porque sé que Frankie trabaja con mucha precisión. He hecho averiguaciones sobre él. No voy a un nuevo equipo a ciegas. He averiguado quién es Frankie y lo que ya ha conseguido. Fue campeón del mundo con Joan Mir, tiene un buen sistema de trabajo y trabaja con mucho cuidado. Espero poder entablar una buena relación con él desde el principio".

Santi Hernández sigue en el equipo oficial Repsol Honda, pero ha cambiado de bando: Desde el test de Valencia, trabaja con Joan Mir. El anterior jefe de equipo del mallorquín, el italiano Giacomo Guidotti, se ocupa ahora de su compatriota y nuevo fichaje Luca Marini.

El debutante Acosta tiene a su lado en el GASGAS Factory Racing Tech3 Team a un hombre experimentado como Paul Trevathan, que fue el jefe técnico de Pol Espargaró en el equipo austriaco este año y anteriormente de 2017 a 2020. Entre medias, el neozelandés se ocupó de Miguel Oliveira.

"Pensamos en quién sería el jefe de equipo adecuado para Pedro: ¿con experiencia y tranquilidad? Por eso elegimos a Paul Trevathan para él", explicó Pit Beirer en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Ya fue jefe de equipo de un tal Beirer en el equipo de motocross Kawasaki en 1999". Y no sin éxito: "Pit Bull" se proclamó entonces subcampeón del mundo de 250cc.

Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio, Alex Rins y Johann Zarco trabajan con los jefes de equipo de sus predecesores en sus nuevos equipos. El nuevo equipo cliente de Aprilia de Trackhouse toma el relevo del anterior equipo de boxes del equipo RNF para Miguel Oliveira y Raúl Fernández.

2024: Los equipos de MotoGP y sus jefes de equipo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Alex Rins: Patrick Primmer



Equipo Repsol Honda

Joan Mir: Santi Hernández

Luca Marini: Giacomo Guidotti



Equipo Ducati Lenovo

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Francesco "Pecco" Bagnaia: Cristian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andrés Madrid

Jack Miller: Cristhian Pupulin



Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jiménez

Maverick Viñales: José Manuel Cazeaux



Prima Pramac Racing

Jorge Martín: Daniele Romagnoli

Franco Morbidelli: Massimo Branchini



LCR Honda

Johann Zarco: David García

Takaaki Nakagami: Klaus Nöhles



GASGAS Factory Racing Tech3

Pedro Acosta: Paul Trevathan

Augusto Fernández: Alex Merhand



Trackhouse Aprilia Racing

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández: Noe Herrera



Gresini Racing

Alex Márquez: Donatello Giovanotti

Marc Márquez: Frankie Carchedi



Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni

Fabio Di Giannantonio: David Muñoz

2023: Los equipos de MotoGP y sus jefes de equipo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Franco Morbidelli: Patrick Primmer



Equipo Repsol Honda

Marc Márquez: Santi Hernández

Joan Mir: Giacomo Guidotti



Equipo Ducati Lenovo

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Francesco "Pecco" Bagnaia: Cristian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andrés Madrid

Jack Miller: Cristhian Pupulin



Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jiménez

Maverick Viñales: José Manuel Cazeaux



Prima Pramac Racing

Johann Zarco: Massimo Branchini

Jorge Martín: Daniele Romagnoli



LCR Honda

Alex Rins: David García

Takaaki Nakagami: Klaus Nöhles



GASGAS Factory Racing Tech3

Pol Espargaró: Paul Trevathan

Augusto Fernández: Alex Merhand



CRYTODATA Aprilia RNF Team

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández: Noe Herrera



Gresini Racing

Alex Márquez: Donatello Giovanotti

Fabio Di Giannantonio: Frankie Carchedi



Equipo Mooney VR46 Racing

Luca Marini: David Muñoz

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni