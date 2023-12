Pit Beirer (KTM) : "Brad Binder croit en son rêve".

Pour KTM, la huitième saison de MotoGP débute en mars, et depuis 2020, on parle ouvertement de remporter le titre. "Notre objectif reste la couronne du championnat du monde. Le bon pilote sera la clé du succès", sait le directeur de course Pit Beirer.

"Nous sommes maintenant dans une situation où notre moto MotoGP est déjà très proche du sommet et sera donc une bonne option pour certains pilotes de haut niveau en vue de 2025", est conscient Pit Beirer, le directeur des sports mécaniques de KTM, GASGAS et Husqvarna. "C'est pourquoi nous devons maintenant prendre les bonnes mesures stratégiques. Au cours des trois premiers mois de 2024, nous déterminerons si nous allons chercher un partenaire d'équipe deux créneaux supplémentaires pour 2025 et les années suivantes. Nous sommes entrés en MotoGP en 2017, nous nous sommes améliorés d'année en année, nous avons amélioré les structures d'année en année, maintenant nous montons sur le podium. Mais notre objectif reste bien entendu de nous battre pour la couronne MotoGP. Pour cela, la clé du succès sera aussi le bon pilote".

"Brad Binder a actuellement tout ce qu'il faut pour être un pilote gagnant", constate Pit Beirer. "En plus de lui, nous avons maintenant dans nos rangs plusieurs autres fers de lance qui se proposent. Nous devons aussi attendre de voir comment Pedro Acosta se développe en tant que rookie en MotoGP".

Mais les managers de Pierer Mobility AG savent que dans la "première classe", il faudra non seulement une moto compétitive, mais aussi un talent absolument exceptionnel pour pouvoir devenir champion du monde face à cette concurrence féroce.

"Nous sommes maintenant ouverts et nous allons donc discuter avec toutes les équipes dont le contrat avec la firme de motos expire après 2024. Nous allons discuter avec tous les pilotes dont les contrats expirent après 2024. Mais nous serons attentifs et ne parlerons qu'aux pilotes qui ont vraiment envie de nous rejoindre. Faire venir n'importe qui avec beaucoup d'argent ne sert à rien, car un tel pilote perd la foi dans le projet au moindre problème".

Red Bull KTM en a fait l'expérience en 2019 avec Johann Zarco, qui percevait 1,9 million d'euros par an et ne manquait jamais une occasion de critiquer le matériel avec lequel son coéquipier Pol Espargaró a réalisé les meilleurs temps et décroché des podiums, ne ratant la troisième place du championnat du monde que pour quatre points en 2020.

Les classements de KTM dans le championnat du monde des marques MotoGP

2017 : 5e place

2018 : 5e place

2019 : 5e place

2020 : 4e place

2021 : 5e place

2022 : rang 4

2023 : 2ème place

Brad Binder, sixième du championnat du monde l'année dernière, quatrième en 2023, mais sans victoire en GP depuis août 2021, a très souvent tiré les marrons du feu pour KTM après la blessure de Pol Espargaró et les performances parfois peu convaincantes d'Augusto Fernández durant la saison 2023.

"Oui, nous sommes d'autant plus reconnaissants envers Brad Binder, qui a déjà prolongé à plusieurs reprises des contrats arrivant à échéance chez nous et qui fêtera l'année prochaine ses dix ans chez KTM. Nous lui sommes reconnaissants parce qu'il croit au rêve que nous atteignions ensemble le sommet", assure Pit Beirer dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.