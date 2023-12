Pit Beirer (KTM): "Brad Binder crede nel sogno".

"Ora ci troviamo in una situazione in cui la nostra moto da MotoGP è già molto vicina al top e sarà quindi anche una buona opzione per alcuni piloti di punta in vista del 2025", fa sapere Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM, GASGAS e Husqvarna. "È per questo che dobbiamo fare i giusti passi strategici ora. Nei primi tre mesi del 2024, decideremo se cercare un partner per due slot aggiuntivi per il 2025 e gli anni successivi. Siamo entrati in MotoGP nel 2017, siamo migliorati di anno in anno, abbiamo migliorato le strutture di anno in anno e ora siamo sul podio. Ma naturalmente il nostro obiettivo è ancora quello di lottare per la corona della MotoGP. La chiave del successo sarà avere il pilota giusto".

"Brad Binder ha tutto ciò che serve a un pilota vincente", afferma Pit Beirer. "Oltre a lui, ora abbiamo altre punte di diamante tra le nostre fila che sono pronte a fare il salto di qualità. Dobbiamo anche aspettare di vedere come si sviluppa Pedro Acosta come esordiente in MotoGP".

Ma i dirigenti di Pierer Mobility AG sanno che nella "classe regina", oltre a una moto competitiva, sarà necessario anche un pilota assolutamente eccezionale per diventare campione del mondo contro questa dura concorrenza.

"Siamo aperti e quindi parleremo con tutti i team i cui contratti con la casa motociclistica scadono dopo il 2024. Parleremo con tutti i piloti il cui contratto scade dopo il 2024. Ma presteremo attenzione a questo aspetto e parleremo solo con piloti che sono veramente desiderosi di unirsi a noi. Attirare da noi qualcuno con molti soldi non ha senso, perché un pilota del genere perderebbe la fiducia nel progetto al minimo problema".

Red Bull KTM lo ha sperimentato nel 2019 con Johann Zarco, che è stato pagato 1,9 milioni di euro all'anno e non ha mai perso l'occasione di parlare dell'attrezzatura con cui il compagno di squadra Pol Espargaró ha ottenuto i migliori tempi e podi e ha mancato il terzo posto nel Campionato del Mondo 2020 per soli quattro punti.

I piazzamenti di KTM nel campionato mondiale monomarca di MotoGP

2017: 5° posto

2018: 5° posto

2019: 5° posto

2020: 4° posto

2021: 5° posto

2022: 4° posto

2023: 2° posto

Brad Binder, sesto nel Campionato del Mondo l'anno scorso, quarto nel 2023, ma senza una vittoria in un GP dall'agosto 2021, ha molto spesso tolto le castagne dal fuoco per KTM nella stagione 2023 dopo l'infortunio di Pol Espargaró e le prestazioni a volte poco convincenti di Augusto Fernández.

"Sì, siamo ancora più grati a Brad Binder, che ha già prolungato più volte il suo contratto con noi e l'anno prossimo festeggerà il suo decimo anniversario in KTM. Gli siamo grati perché crede nel sogno di arrivare al top insieme", ha assicurato Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.