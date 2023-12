Pit Beirer (KTM): "Brad Binder acredita no sonho".

A oitava época de MotoGP começa para a KTM em março e desde 2020 que se fala abertamente na conquista do título. "O nosso objetivo continua a ser a coroa do campeonato do mundo. O piloto certo será a chave para o sucesso", diz o Diretor de Corridas Pit Beirer.

"Estamos agora numa situação em que a nossa moto de MotoGP já está muito perto do topo e, por isso, também será uma boa opção para alguns pilotos de topo com vista a 2025", sabe Pit Beirer, o Diretor de Desportos Motorizados da KTM, GASGAS e Husqvarna. "É por isso que temos de dar os passos estratégicos certos agora. Nos primeiros três meses de 2024, vamos decidir se vamos procurar um parceiro de equipa para duas vagas adicionais para 2025 e para os anos seguintes. Entrámos no MotoGP em 2017, melhorámos de ano para ano, melhorámos as estruturas de ano para ano e agora estamos no pódio. Mas, claro, o nosso objetivo continua a ser lutar pelo título de MotoGP. A chave para o sucesso será ter o piloto certo."

"Brad Binder tem atualmente tudo o que um piloto vencedor precisa", afirma Pit Beirer. "Para além dele, temos agora mais alguns pontas-de-lança nas nossas fileiras que estão prontos para dar um passo em frente. Também temos de esperar para ver a evolução de Pedro Acosta como estreante no MotoGP."

Mas os responsáveis da Pierer Mobility AG sabem que, na "categoria rainha", para além de uma moto competitiva, será necessário um piloto absolutamente excecional para se tornar campeão do mundo contra esta dura concorrência.

"Estamos abertos e vamos, portanto, falar com todas as equipas cujos contratos com a empresa de motos expiram após 2024. Vamos falar com todos os pilotos cujos contratos expiram depois de 2024. Mas vamos estar atentos a isso e só falaremos com pilotos que estejam realmente interessados em juntar-se a nós. Atrair alguém com muito dinheiro para nós é inútil, porque um piloto assim vai perder a fé no projeto ao menor problema."

A Red Bull KTM passou por isso em 2019 com Johann Zarco, que recebeu 1,9 milhões de euros por ano e nunca perdeu a oportunidade de falar sobre o equipamento com o qual o companheiro de equipa Pol Espargaró alcançou os melhores tempos e pódios e perdeu o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2020 por apenas quatro pontos.

Posições da KTM no campeonato do mundo de uma marca de MotoGP

2017: 5º lugar

2018: 5º lugar

2019: 5º lugar

2020: 4º lugar

2021: 5º lugar

2022: 4º lugar

2023: 2º lugar

Brad Binder, sexto no Campeonato do Mundo no ano passado, quarto em 2023, mas sem uma vitória de GP desde agosto de 2021, muitas vezes tirou as castanhas do fogo para a KTM na temporada de 2023 após a lesão de Pol Espargaró e as performances às vezes pouco convincentes de Augusto Fernández.

"Sim, estamos ainda mais gratos a Brad Binder, que já prolongou os seus contratos connosco várias vezes e vai celebrar o seu décimo aniversário na KTM no próximo ano. Estamos-lhe gratos porque ele acredita no sonho de chegarmos juntos ao topo", garante Pit Beirer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Resultados da corrida de MotoGP em Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.