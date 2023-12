Le champion Pecco Bagnaia : grand accueil à la Juve

Le héros Ducati MotoGP Pecco Bagnaia a entrepris ce week-end une excursion passionnante dans le stade de football de sa ville natale, Turin. Bagnaia (26 ans) n'avait pas choisi n'importe quel match pour cela, mais le duel au sommet de la Serie A italienne entre la "Juve" et le champion Naples.

Le double champion du monde de MotoGP, qui vit depuis des années à Pesaro sur la côte adriatique pour s'entraîner, a été accueilli comme une star avant le match et fêté par les tifosi dans une arène pleine à craquer. Après l'accueil frénétique du speaker du stade de la Juve, les chants "Pecco, Pecco" ont retenti dans les tribunes et Bagnaia en a été visiblement très touché.

Bagnaia a également pu ramener un cadeau exclusif à la maison après sa prestation. La star de Ducati s'est vu remettre au bord du terrain par la direction du club un maillot original de la Juve portant le numéro 1, drapé de manière élégante derrière un cadre. Cette pièce précieuse porte en outre tous les autographes de l'équipe de la Juve.

La soirée a finalement été parfaite pour Bagnaia avec la victoire étriquée de la Juventus 1-0 - le but de la victoire a été marqué à la 51e minute par Gatti.

D'ailleurs, alors que Bagnaia croise les doigts pour la "Juve" depuis son enfance, son maître Valentino Rossi (44 ans) est un fan invétéré de l'Inter de Milan, où il assiste régulièrement à des matchs de claque. La Juve occupe actuellement la deuxième place du classement de la Serie A, avec deux points de retard sur l'Inter.

Les festivités du championnat du monde se poursuivront vendredi prochain pour Bagnaia : Ducati invite tous les fans à une grande fête à l'Unipol Arena de Bologne sous le slogan "Campioni in Festa" avec Bagnaia, Bezzecchi et Martin ainsi que le champion du monde Superbike Álvaro Bautista et le champion Supersport Nicolò Bulega. L'entrée est gratuite, l'inscription et de plus amples informations sont disponibles sur www.ducati.com.

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.