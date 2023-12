Il campione Pecco Bagnaia: grande accoglienza alla Juve

L'eroe della Ducati MotoGP Pecco Bagnaia ha fatto un'emozionante gita allo stadio di Torino, sua città natale, nel fine settimana. Per l'occasione, Bagnaia (26 anni) non ha scelto una partita qualsiasi, ma lo scontro al vertice della Serie A italiana tra la "Juve" e i campioni del Napoli.

Il doppio campione del mondo di MotoGP, che da anni vive a Pesaro sulla costa adriatica per allenarsi, è stato accolto come una star prima della partita e festeggiato dai Tifosi nel palazzetto gremito. Dopo il frenetico benvenuto dello speaker dello stadio della Juve, dagli spalti sono risuonati forti cori di "Pecco, Pecco", che hanno visibilmente commosso Bagnaia.

Dopo la sua esibizione, Bagnaia ha anche potuto portare a casa un regalo esclusivo. Il campione della Ducati ha ricevuto a bordo campo una maglia originale della Juve con il numero 1, elegantemente drappeggiata dietro una cornice. Il prezioso pezzo riporta anche tutti gli autografi della squadra della Juve.

La serata è stata resa perfetta per Bagnaia dalla stretta vittoria della Juventus per 1 a 0: il gol della vittoria è stato segnato da Gatti al 51° minuto.

Tra l'altro, mentre Bagnaia tifa per la Juve fin da bambino, il suo mentore Valentino Rossi (44 anni) è un tifoso sfegatato dell'Inter e assiste regolarmente alle sue partite. Attualmente la Juve è seconda in classifica in Serie A, a due punti dall'Inter.

I festeggiamenti per il Campionato del Mondo continuano per Bagnaia venerdì prossimo: Ducati invita tutti gli appassionati a una grande festa con Bagnaia, Bezzecchi e Martin, oltre al Campione del Mondo Superbike Álvaro Bautista e al Campione Supersport Nicolò Bulega, all'Unipol Arena di Bologna all'insegna del motto "Campioni in Festa". L'ingresso è gratuito, le iscrizioni e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ducati.com.

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.