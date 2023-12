Campeão Pecco Bagnaia: grande receção na Juve

O duplo campeão mundial de MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia teve uma receção fantástica no clube de culto italiano Juventus de Turim no fim de semana.

O herói da Ducati MotoGP, Pecco Bagnaia, fez uma viagem emocionante ao estádio de futebol da sua cidade natal, Turim, no fim de semana. Bagnaia (26) não escolheu um jogo qualquer para a ocasião, mas sim o principal embate da Serie A italiana entre a "Juve" e o campeão Napoli.

O bicampeão mundial de MotoGP, que vive há anos em Pesaro, na costa do Adriático, para treinar, foi recebido como um convidado de honra antes do jogo e festejado pelos Tifosi na arena lotada. Após a receção frenética do locutor do estádio da Juve, os cânticos de "Pecco, Pecco" ressoaram nas bancadas e Bagnaia ficou visivelmente emocionado.

Bagnaia também pôde levar para casa um presente exclusivo após a sua atuação. A estrela da Ducati foi presenteada pela direção do clube com uma camisola original da Juve com o número 1, elegantemente colocada atrás de uma moldura. A preciosa peça tem também todos os autógrafos da equipa da Juve.

A noite foi perfeita para Bagnaia com a vitória apertada da Juventus por 1-0 - o golo da vitória foi marcado por Gatti aos 51 minutos.

Por acaso, enquanto Bagnaia torce pela Juve desde a infância, o seu mentor Valentino Rossi (44) é um fã incondicional do Inter de Milão e assiste regularmente aos seus jogos. A Juve está atualmente em segundo lugar na Serie A, a dois pontos do Inter.

As celebrações do Campeonato do Mundo continuam para Bagnaia na próxima sexta-feira: a Ducati convida todos os fãs para uma grande festa com Bagnaia, Bezzecchi e Martin, bem como com o Campeão do Mundo de Superbike Álvaro Bautista e o Campeão de Supersport Nicolò Bulega na Unipol Arena em Bolonha, sob o lema "Campioni in Festa". A entrada é livre, o registo e outras informações podem ser encontradas em www.ducati.com.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.