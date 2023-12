Championnat du monde MotoGP 2024 : la fin de la domination intermédiaire ?

Nous venons de vivre une saison de MotoGP mémorable. Le doublement du nombre de courses nous a offert une double dose de suspense (et plus de deux fois plus de blessures), tandis que le nouveau format de sprint a laissé le titre en suspens jusqu'au 39e et dernier départ de la saison.

Francesco "Pecco" Bagnaia s'est montré plus mature et plus fort dans les courses de distance complète - et s'il n'y avait eu que des points le dimanche, comme c'est le cas actuellement, il aurait remporté le championnat du monde un Grand Prix plus tôt. Le challenger explosif Jorge Martin a cependant été meilleur dans les courses de sprint pleines d'action et les points accumulés sur la courte distance lui ont donné une chance de remporter le titre jusqu'à la fin.

Dans toute cette agitation, il est indéniable que Ducati a été le plus grand gagnant. Les Rouges ont fait comme s'ils ne se souciaient pas de savoir si leur pilote d'usine ou le représentant du team client Pramac Martin, qui avait été préféré à Enea Bastianini l'année dernière lors de la composition du team Ducati Lenovo, allait remporter le titre pour l'usine de Borgo Panigale.

En fait, je ne pense pas que cela les aurait vraiment dérangés. Ducati a triomphé dans tous les cas, en plaçant Bezzecchi et Zarco aux 3e et 5e rangs, et seul le récalcitrant sud-africain Brad Binder a brisé la domination totale des Italiens en terminant quatrième du championnat du monde sur sa Red Bull-KTM.

Ce fut une année Ducati. KTM ne s'était pas encore suffisamment amélioré, l'essor d'Aprilia s'est quelque peu interrompu après 2022 et les représentants japonais, Yamaha et Honda, se sont retrouvés dans une situation embarrassante.

Les jalons sont donc également posés pour 2024 - avec un rabat-joie. Même les meilleurs as de Ducati pourraient passer des nuits blanches cet hiver. Car l'année prochaine, le meilleur pilote de la dernière décennie sera lui aussi au guidon d'une Desmosedici.

La fin d'une époque

Les adieux de Marc Márquez sur la Honda lors de la finale de la saison à Valence ont été une dernière danse spectaculaire, à la hauteur d'une légende - pas forcément la sortie de route brutale en course de GP, en même temps 29e crash record de Marc cette année, mais surtout son podium au sprint samedi... Son dernier sur la RC213V, qu'il a une fois de plus obtenu contre vents et marées.

"Vous me connaissez", souriait Marc de manière éloquente après avoir prouvé qu'une moto non compétitive ne pouvait pas le ralentir, même sur un circuit étroit. La superstar de 30 ans s'était finalement hissée de la neuvième place sur la grille de départ à la troisième place en un seul tour.

Un remerciement émotionnel à Honda, après onze années mémorables avec six titres de champion du monde sur les sept premières saisons - suivies de quatre années où la magie s'est progressivement perdue. C'est la moto qui l'avait laissé tomber. Sa chute aux conséquences graves lors de l'ouverture tardive de la saison 2020 à Jerez s'est produite alors qu'il essayait, comme d'habitude, de faire plus que ce qui était possible.

Il s'en est suivi - selon les propres dires de Marc - sa plus grande erreur, celle de vouloir remonter sur sa Repsol-Honda quatre jours seulement après son opération du haut du bras. Cela a entravé sa guérison et ce n'est qu'après un total de quatre opérations et presque deux ans plus tard que son bras a enfin été correctement redressé.

Marc doit assumer une part de responsabilité dans le fait que Honda se soit égaré dans le développement de la RC213V. Au lieu de contribuer à l'amélioration, son génie a masqué les problèmes de la moto.

Le rideau est tombé avec sa dernière chute lors de sa dernière course pour l'équipe d'usine Repsol-Honda, deux jours plus tard, un nouveau chapitre s'est ouvert avec la porte du garage de Gresini Ducati. Vêtu d'un cuir noir et rouge diabolique, Marc Márquez a fait connaissance pour la première fois avec la Desmosedici GP23, qui venait de remporter le championnat du monde.

Marc Márquez veut retrouver le sourire

L'octuple champion du monde allait-il faire preuve de prudence ? Prendrait-il le temps de se familiariser avec une moto nouvelle pour lui, comme le ferait toute personne raisonnable ?

Exactement... Lors de son premier run, après ses sept premiers tours, il était déjà en troisième position sur la feuille de temps. Lorsqu'il est rentré dans le box Gresini Ducati et a retiré son casque, on pouvait à nouveau voir ce sourire.

Naturellement, Marc n'a alors fait qu'accélérer et a même pris la tête du classement à un moment donné. A la fin de la journée, le nouveau pilote Ducati s'est retrouvé en quatrième position, derrière le poleman du GP de Valence Maverick Viñales, l'as Red Bull-KTM Brad Binder et le troisième du championnat du monde Marco Bezzecchi, qui a devancé son nouveau collègue de marque de moins d'un dixième de seconde. Le champion du monde Pecco Bagnaia était une demi-seconde plus lent.

"Bez" avait toutefois déjà eu deux ans pour apprendre les secrets de la Desmosedici, Marc n'a fait que 49 tours et quelques heures. Un signe qui ne trompe pas.

Marc Márquez a toujours déclaré qu'il quitterait sa zone de confort chez Honda avant tout pour retrouver le plaisir de piloter, il penserait moins aux résultats. C'est bien beau, mais ses rivaux doivent être conscients de ce que cela signifie vraiment.

Pour Marc, le plaisir de courir ne vient peut-être pas des résultats. Ce qui l'intéresse, c'est de battre les autres pilotes. Les résultats viennent alors comme une évidence.

S'il y avait encore des doutes sur ses intentions : Du test de Valence, il s'est rendu directement en salle d'opération afin d'exclure d'éventuels problèmes de "pompe à bras". Marc a clairement l'intention d'être prêt à tout point de vue - corps et esprit - pour gagner à nouveau.

Bien sûr, il ne s'agissait jusqu'à présent que de tests. Et Marc n'est qu'un des huit pilotes de l'armada Desmo. Le reste, Bagnaia et Martin compris, ne devrait néanmoins pas se sentir trop à l'aise.

Les détenteurs du titre entre 2020 et 2023 ont profité d'une pause, d'une sorte de règne intermédiaire. Marc, lui, revient. Et il n'a pas quitté Honda pour partir en vacances.