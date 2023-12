Campionato del mondo MotoGP 2024: la fine delle regole provvisorie?

Ci siamo lasciati alle spalle una stagione memorabile della MotoGP. Il doppio delle gare ci ha regalato il doppio delle emozioni (e più del doppio degli infortuni), mentre il nuovo formato sprint ha tenuto aperta la decisione sul titolo fino alla 39a e ultima partenza della stagione.

Francesco "Pecco" Bagnaia si è dimostrato più maturo e più forte nelle gare a distanza e, se la domenica ci fossero stati solo i punti come prima, avrebbe vinto il Campionato del Mondo con un Gran Premio di anticipo. Tuttavia, l'esplosivo sfidante Jorge Martin è stato più bravo nelle gare sprint e i punti raccolti sulla breve distanza gli hanno dato la possibilità di vincere il titolo fino alla fine.

In mezzo a tutte le emozioni, non si può negare che la Ducati sia stata la più grande vincitrice. Le Rosse si sono comportate come se non gli importasse se il loro pilota ufficiale o il rappresentante del team clienti Pramac Martin, preferito a Enea Bastianini quando l'anno scorso è stato costituito il team Ducati Lenovo, avrebbe vinto il titolo per la casa di Borgo Panigale.

Non credo che a loro sarebbe dispiaciuto. In ogni caso, la Ducati ha trionfato e ha piazzato Bezzecchi e Zarco in terza e quinta posizione, mentre solo il recalcitrante sudafricano Brad Binder, su Red Bull KTM, in quarta posizione ha interrotto il dominio totale degli italiani.

Era l'anno della Ducati. La KTM non era ancora migliorata a sufficienza, la ripresa dell'Aprilia si è un po' affievolita dopo il 2022 e i rappresentanti giapponesi, Yamaha e Honda, hanno avuto un calo imbarazzante.

La rotta è stata quindi tracciata anche per il 2024, con un guastafeste. Anche i migliori assi della Ducati potrebbero passare notti insonni quest'inverno. L'anno prossimo, infatti, anche il miglior pilota dell'ultimo decennio siederà su una Desmosedici.

La fine di un'era

L'esibizione d'addio di Marc Márquez in sella alla Honda nel finale di stagione a Valencia è stata un'ultima danza spettacolare, adatta a una leggenda: non necessariamente per il duro incidente nella gara del GP, che è stato anche il 29° incidente da record di Marc quest'anno, ma soprattutto per il podio in volata di sabato... L'ultimo in sella alla RC213V, che ha ottenuto ancora una volta contro ogni pronostico.

"Mi conoscete", ha detto Marc con un sorriso significativo dopo aver dimostrato che una moto non competitiva non poteva rallentarlo nemmeno su una pista stretta. Alla fine, la superstar trentenne ha lottato per passare dalla nona posizione in griglia al terzo posto in un solo giro.

Un ringraziamento commosso alla Honda, dopo undici anni memorabili con sei titoli mondiali nelle prime sette stagioni, seguiti da quattro anni in cui la magia si è gradualmente persa. Era la moto che lo aveva deluso. Il suo incidente epocale all'apertura della stagione 2020 a Jerez è avvenuto quando, come al solito, ha cercato di ottenere più di quanto fosse effettivamente possibile.

A ciò ha fatto seguito - secondo lo stesso Marc - il suo più grande errore: cercare di tornare in sella alla sua Repsol Honda solo quattro giorni dopo un intervento chirurgico alla parte superiore del braccio. Questo ha compromesso il suo recupero e solo dopo un totale di quattro operazioni e quasi due anni dopo il braccio è stato finalmente raddrizzato correttamente.

Marc deve prendersi una parte della colpa per il fatto che la Honda ha perso la strada nello sviluppo della RC213V. Invece di contribuire ai miglioramenti, il suo genio ha nascosto i problemi della moto.

La caduta finale nella sua ultima gara per il team Repsol Honda ha fatto calare il sipario, e due giorni dopo un nuovo capitolo si è aperto con la porta del garage Gresini-Ducati. Vestito di una diabolica pelle nera e rossa, Marc Márquez ha fatto la sua prima conoscenza con la Desmosedici GP23, che aveva appena vinto il campionato del mondo.

Marc Márquez vuole tornare a sorridere

L'otto volte campione del mondo sarebbe stato cauto? Si sarebbe preso il tempo necessario per familiarizzare con la sua nuova moto, come farebbe qualsiasi persona di buon senso?

Esattamente... Nel suo primo run, dopo i primi sette giri, era già al terzo posto della classifica dei tempi. Quando è tornato ai box Gresini Ducati e si è tolto il casco, il sorriso gli è tornato sul volto.

Naturalmente, Marc è diventato sempre più veloce e in alcuni momenti ha persino guidato la classifica. Alla fine della giornata, il rookie della Ducati era quarto, dietro al polesitter del GP di Valencia Maverick Viñales, all'asso della Red Bull KTM Brad Binder e al terzo nel campionato mondiale Marco Bezzecchi, che ha preceduto di meno di un decimo di secondo il suo nuovo collega di marca. Il campione del mondo Pecco Bagnaia era mezzo secondo più lento.

Ma "Bez" aveva già avuto due anni per imparare i segreti della Desmosedici, Marc solo 49 giri e qualche ora. Un segno chiaro.

Marc Márquez ha spiegato più volte che avrebbe lasciato la sua zona di comfort alla Honda soprattutto per tornare a divertirsi in sella, pensando meno ai risultati. Tutto bene, ma i suoi rivali devono essere consapevoli di cosa significhi veramente.

Per Marc, la gioia di correre potrebbe non derivare dai risultati. Per lui, l'importante è battere gli altri corridori. I risultati poi arrivano naturalmente.

Se ci fossero stati dubbi sulle sue intenzioni: Dal test di Valencia è passato direttamente alla sala operatoria per escludere ogni possibile problema di "pompa del braccio". Marc ha chiaramente intenzione di essere pronto in tutti i sensi - corpo e mente - per vincere di nuovo.

Naturalmente, finora si è trattato solo di giri di prova. E Marc è solo uno degli otto corridori dell'armata Desmo. Ma gli altri, compresi Bagnaia e Martin, non devono sentirsi troppo tranquilli.

I vincitori del titolo tra il 2020 e il 2023 hanno beneficiato di una pausa, una sorta di regno provvisorio. Marc sta tornando. E non ha lasciato la Honda per andare in vacanza.