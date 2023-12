Campeonato do Mundo de MotoGP 2024: O fim da regra provisória?

2023 foi um ano Ducati, isso é indiscutível. Mais emocionante é a questão de como as coisas vão continuar em 2024 com Marc Márquez numa Desmosedici. O colunista Michael Scott avalia a situação após o teste de Valência.

Para trás fica uma época memorável de MotoGP. O dobro das corridas proporcionou-nos o dobro da emoção (e mais do dobro das lesões), enquanto o novo formato de sprint manteve a decisão do título em aberto até à 39ª e última partida da época.

Francesco "Pecco" Bagnaia provou ser mais maduro e mais forte nas corridas de distância completa - e se tivesse havido apenas pontos no domingo, como anteriormente, teria ganho o Campeonato do Mundo um Grande Prémio mais cedo. No entanto, o explosivo concorrente Jorge Martin foi melhor nas corridas de sprint cheias de ação e os pontos que acumulou na curta distância deram-lhe uma hipótese de ganhar o título até ao fim.

No meio de toda a excitação, não havia como negar que a Ducati foi a maior vencedora. Os Reds agiram como se não se importassem se o seu piloto de fábrica ou o representante da equipa cliente Pramac, Martin, que foi preferido a Enea Bastianini quando a equipa Ducati Lenovo foi formada no ano passado, iria ganhar o título para a fábrica de Borgo Panigale.

Não me parece que eles se tenham importado. A Ducati triunfou em qualquer caso - e também colocou Bezzecchi e Zarco em terceiro e quinto, com apenas o recalcitrante sul-africano Brad Binder na Red Bull KTM em quarto lugar quebrando o domínio total dos italianos.

Foi um ano Ducati. A KTM ainda não tinha melhorado o suficiente, a ascensão da Aprilia vacilou um pouco depois de 2022 e os representantes japoneses, Yamaha e Honda, vacilaram de forma embaraçosa.

Assim, o curso também foi definido para 2024 - com um desmancha-prazeres. Mesmo os melhores ases da Ducati podem passar noites em claro este inverno. Porque no próximo ano, o melhor piloto da última década também estará sentado numa Desmosedici.

O fim de uma era

A atuação de despedida de Marc Márquez com a Honda no final da época em Valência foi uma última dança espetacular, digna de uma lenda - não necessariamente a forte queda na corrida de GP, que foi também a 29ª queda recorde de Marc este ano, mas acima de tudo o seu pódio ao sprint no sábado... O seu último com a RC213V, que mais uma vez conseguiu contra todas as probabilidades.

"Vocês conhecem-me," Marc sorriu significativamente depois de provar que uma moto pouco competitiva não o podia atrasar mesmo numa pista apertada. A estrela de 30 anos acabou por subir do nono lugar da grelha para o terceiro lugar em apenas uma volta.

Um agradecimento emocionado à Honda, depois de onze anos memoráveis com seis títulos mundiais nas primeiras sete épocas - seguidos de quatro anos em que a magia se perdeu gradualmente. Foi a mota que o deixou ficar mal. A sua queda memorável na abertura tardia da época de 2020 em Jerez aconteceu quando, como de costume, tentou alcançar mais do que era realmente possível.

Seguiu-se - de acordo com o próprio Marc - o seu maior erro ao tentar regressar à sua Repsol Honda apenas quatro dias após uma cirurgia ao braço. Isto prejudicou a sua recuperação e só após um total de quatro operações e quase dois anos depois é que o seu braço ficou finalmente direito.

Marc deve assumir parte da culpa pelo facto de a Honda ter perdido o rumo no desenvolvimento da RC213V. Em vez de contribuir para a melhoria, o seu génio encobriu os problemas da moto.

A queda final na sua última corrida para a equipa de fábrica da Repsol Honda fez cair a cortina e, dois dias depois, um novo capítulo abriu-se com a porta da garagem da Gresini-Ducati. Vestido de preto diabólico e pele vermelha, Marc Márquez conheceu pela primeira vez a Desmosedici GP23, que tinha acabado de ganhar o campeonato do mundo.

Marc Márquez quer voltar a sorrir

O octacampeão do mundo seria cauteloso? Teria tempo para se familiarizar com a sua nova mota, como qualquer pessoa sensata faria?

Exatamente... Na sua primeira corrida, após as primeiras sete voltas, já estava em terceiro lugar na tabela de tempos. Quando regressou às boxes da Gresini Ducati e tirou o capacete, o sorriso estava de volta ao seu rosto.

Naturalmente, Marc só ficou mais rápido e chegou a liderar a classificação em alguns momentos. No final do dia, o estreante da Ducati foi quarto - atrás do pole do GP de Valência, Maverick Viñales, do ás da Red Bull KTM, Brad Binder, e do terceiro no campeonato do mundo, Marco Bezzecchi, que ficou a menos de um décimo de segundo do seu novo colega de marca. O campeão do mundo Pecco Bagnaia foi meio segundo mais lento.

Mas "Bez" já tinha tido dois anos para aprender os segredos da Desmosedici, Marc apenas 49 voltas e algumas horas. Um sinal claro.

Marc Márquez explicou repetidamente que iria sair da sua zona de conforto na Honda principalmente para voltar a gostar de pilotar, que iria pensar menos nos resultados. Tudo muito bem, mas os seus rivais devem estar cientes do que isso realmente significa.

Para Marc, a alegria da corrida pode não vir efetivamente dos resultados. Para ele, trata-se de vencer os outros pilotos. Os resultados surgem naturalmente.

Se houvesse alguma dúvida sobre as suas intenções: Ele foi diretamente do teste de Valência para a sala de operações para excluir qualquer possível queixa de "bomba de braço". Marc pretende claramente estar pronto em todos os aspectos - corpo e mente - para vencer novamente.

Claro que, até agora, foram apenas testes. E Marc é apenas um dos oito pilotos da armada Desmo. Mas os restantes, incluindo Bagnaia e Martin, não se devem sentir demasiado confortáveis.

Os vencedores do título entre 2020 e 2023 beneficiaram de uma pausa, uma espécie de reinado provisório. Marc está a regressar. E não deixou a Honda para ir de férias.