Pecco Bagnaia (Ducati): "Este año ha sido más difícil"

Francesco "Pecco" Bagnaia ha sido el primer piloto desde Mick Doohan en 1998 en defender con éxito el título en la categoría reina con el número 1 de la parrilla de salida. En la era MotoGP, sólo su mentor Valentino Rossi y Marc Márquez habían logrado ganar títulos consecutivos antes que él.

El italiano de 26 años tuvo un comienzo convincente en el arranque de la temporada 2023 en Portimão con victorias en el estreno al sprint y en la carrera inaugural, pero luego pareció volver a caer en los viejos patrones con caídas en carrera en Termas de Río Hondo y Austin.

El cero en el GP de Texas fue especialmente amargo porque el piloto oficial de Ducati se cayó cuando iba líder y no pudo explicar el despiste. En su decepción inicial, llegó incluso a desear una Desmosedici GP23 menos estable porque, evidentemente, su moto de trabajo le había dado demasiada confianza. Con cierta distancia, Bagnaia comparó su caída de Austin con la de Jorge Martín en Indonesia, cuando el piloto del Pramac Ducati perdió el liderato provisional del Mundial en la grava después de sólo 24 horas.

"Martín tenía tanta confianza en sí mismo, que apretó al máximo y amplió su ventaja a tres segundos... Y sin saber por qué, se cayó. Eso es lo que me pasó a mí en Austin. Me sentía imbatible", dijo Pecco. "Luego me pasé un poco en la curva 2 y me caí de delante. Todavía no sé exactamente por qué me estrellé. Pero lo que sí he entendido: A veces es mejor mantener la calma, entender mejor la situación con los neumáticos y sólo entonces empujar. El año pasado fue una lección importante, pero también lo ha sido la primera mitad de esta temporada".

No es fácil para Bagnaia comparar 2022 y 2023, ya que las condiciones eran fundamentalmente diferentes. El año pasado, tuvo que remontar 91 puntos al piloto oficial de Yamaha Fabio Quartararo en el ecuador de la temporada. Este año, llevaba la carga de ser el favorito, con los aspirantes más peligrosos, liderados por Martin, al acecho en su propio campamento Ducati.

"Es difícil comparar 2022 y 2023", reflexionó el ahora 18 veces ganador de MotoGP (sólo Stoner ha logrado más con Ducati, con 23 victorias en GP). "Creo que Fabio empezó muy bien el año pasado. Pero cuando yo empecé a ganar, él tuvo mayores problemas. Es muy rápido, pero su moto no le dio la oportunidad de luchar contra mí. Estábamos en una situación diferente. Este año, después de Barcelona, Jorge empezó a coger mucha confianza y a ganar puntos fin de semana tras fin de semana. Era difícil pararlo. Mi caída en la India fue sin duda también una ventaja para su recuperación".

"Este año ha sido más difícil, la verdad", resume Bagnaia. "Compartir datos es útil, pero a veces también aumenta el estrés. Recuerdo fines de semana de carrera en los que yo era más competitivo, o Jorge era más competitivo, eso va por ambas partes", se apresuró a añadir el piloto oficial de Ducati Lenovo. "Yo tenía sus datos, él los míos... y mejorábamos de la misma manera".

El hecho de que Bagnaia mantuviera la calma y saliera vencedor en un final de temporada muy disputado se debe a su evolución con respecto al año pasado. "Es la conciencia de ser más competitivo", respondió cuando se le preguntó por la diferencia que le convirtió en el mejor piloto de 2023. "El año pasado, estaba bajo mucha más presión en el final de Valencia, a pesar de que tenía una ventaja de 23 puntos y sólo quedaba una carrera. Era una situación completamente diferente. Porque este año llegué a la última carrera con 14 puntos de ventaja, y Jorge era rápido".

"Creo que he dado un gran paso adelante a la hora de mantener la calma y manejar mejor las situaciones. Mi equipo me ha ayudado mucho. Y seguiré intentando aprender de mis errores. El año pasado ya pensaba que había aprendido algo. Sin embargo, esta temporada he cometido los mismos errores que el año pasado en la segunda y la tercera carrera. Creo que cada año es un proceso de mejora. Tenemos que seguir así, aprendiendo e intentando mejorar cada vez", dijo el ahora bicampeón de MotoGP, marcando la dirección a seguir en el futuro.

Resultados MotoGP carrera Valencia (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.