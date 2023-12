Pecco Bagnaia (Ducati) : "Cette année, c'était plus difficile".

Dans sa rétrospective de la saison 2023, le champion MotoGP Pecco Bagnaia explique ce qui a été différent par rapport à 2022, quelles erreurs se sont répétées et dans quel domaine il a lui-même connu la plus grande évolution.

Francesco "Pecco" Bagnaia est le premier pilote depuis Mick Doohan en 1998 à défendre avec succès son titre dans la catégorie reine avec le numéro 1. Avant lui, seuls son mentor Valentino Rossi et Marc Márquez avaient réussi à remporter des titres consécutifs dans l'ère du MotoGP.

L'Italien de 26 ans a démarré la saison 2023 à Portimão de manière convaincante en remportant la première épreuve du sprint et la course d'ouverture, mais il a ensuite semblé retomber dans ses vieux travers avec les chutes en course à Termas de Río Hondo et Austin.

Le zéro pointé du GP du Texas a justement été amer, car le pilote officiel Ducati a chuté alors qu'il était en tête et n'a pas pu expliquer sa glissade. Dans sa première déception, il est même allé jusqu'à souhaiter une Desmosedici GP23 moins stable, car son outil de travail lui avait apparemment donné trop d'assurance. Avec un peu de recul, Bagnaia a comparé son abandon à Austin à la chute de Jorge Martin en Indonésie, lorsque le pilote Pramac-Ducati a vu son avance temporaire au championnat du monde retourner dans les graviers après seulement 24 heures.

"Martin avait une telle confiance en lui, il a poussé et a porté son avance à trois secondes... Et sans savoir pourquoi cela se produisait, il a chuté. C'est ce qui m'est arrivé à Austin. Je me sentais imbattable", a décrit Pecco. "Ensuite, j'ai été un peu plus loin dans le virage 2 et je suis tombé par-dessus l'avant. Aujourd'hui encore, je ne sais pas exactement pourquoi je suis tombé. Mais ce que j'ai compris : Parfois, il est préférable de rester plus calme, de mieux comprendre la situation avec les pneus et de ne pousser qu'ensuite. Car l'année dernière a été une leçon importante, mais aussi la première moitié de cette saison".

Il n'est pas facile pour Bagnaia de comparer 2022 et 2023, car les conditions étaient fondamentalement différentes. L'année dernière, il avait dû combler un retard de 91 points à mi-parcours face au pilote officiel Yamaha Fabio Quartararo. Cette année, il portait le poids du rôle de favori, et les challengers les plus dangereux, menés par Martin, se trouvaient dans son propre camp Ducati.

"Il est difficile de comparer 2022 et 2023", a déclaré celui qui a remporté 18 victoires en MotoGP (seul Stoner en a remporté 23 sur Ducati). "Je pense que Fabio a très bien commencé l'année dernière. Mais quand j'ai commencé à gagner, il a eu de plus gros problèmes. Il est tellement rapide, mais sa moto ne lui permettait pas de se battre contre moi. Nous étions dans une situation différente. Cette année, après Barcelone, Jorge a commencé à prendre beaucoup d'assurance et à rattraper des points, week-end après week-end. Il était difficile de l'arrêter. Ma chute en Inde a certainement été un plus pour sa remontée".

"Cette année, c'était plus difficile, honnêtement", a résumé Bagnaia. "Quand on échange des données, c'est utile, mais parfois cela augmente le stress. Je me souviens de week-ends de course où j'étais plus compétitif - ou Jorge était plus compétitif, c'est valable pour les deux côtés", s'est empressé d'ajouter le pilote officiel Ducati-Lenovo. "J'avais ses données, il avait les miennes - et nous nous sommes améliorés de la même manière".

Si Bagnaia a tout de même réussi à garder son calme et à prendre le dessus dans une fin de saison très disputée, c'est grâce à son évolution par rapport à l'année dernière. "C'est la conscience d'être plus compétitif", a-t-il répondu à la question sur la différence qui a fait de lui un meilleur pilote en 2023. "L'année dernière, j'étais beaucoup plus sous pression lors de la finale à Valence, même si j'avais 23 points d'avance et qu'il ne restait qu'une course à disputer. C'était une situation complètement différente. Car cette année, j'ai abordé la dernière course avec 14 points d'avance - et Jorge était rapide".

"Je pense que j'ai fait un grand pas en avant en ce qui concerne le fait de rester calme et de mieux gérer les situations. Mon équipe m'a beaucoup aidé à cet égard. Et je vais continuer à essayer d'apprendre de mes erreurs. L'année dernière, j'avais déjà l'impression d'avoir appris quelque chose. Mais cette saison, j'ai commis les mêmes erreurs que l'année dernière lors de la deuxième et de la troisième course. Je pense que chaque année est un processus pour m'améliorer. Nous devons continuer de cette manière, en apprenant et en essayant de nous améliorer à chaque fois", a déclaré le désormais double champion du monde MotoGP.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.