Pecco Bagnaia (Ducati): "Quest'anno è stato più difficile".

Francesco "Pecco" Bagnaia è stato il primo pilota dopo Mick Doohan nel 1998 a difendere con successo il titolo nella classe regina con il numero 1 di partenza. Nell'era della MotoGP, solo il suo mentore Valentino Rossi e Marc Márquez erano riusciti a vincere titoli consecutivi prima di lui.

Il 26enne italiano ha iniziato in modo convincente la stagione 2023 a Portimão con le vittorie nella prima gara sprint e nella gara di apertura, ma poi è sembrato ricadere nei vecchi schemi con le cadute a Termas de Río Hondo e ad Austin.

Lo zero del GP del Texas è stato particolarmente amaro, perché il pilota della Ducati è caduto mentre era in testa e non ha saputo spiegare la scivolata. Nella sua iniziale delusione, è arrivato addirittura a desiderare una Desmosedici GP23 meno stabile, perché la sua macchina da lavoro gli aveva evidentemente dato troppa fiducia. Con un po' di distanza, Bagnaia ha paragonato la sua caduta di Austin a quella di Jorge Martin in Indonesia, quando il pilota della Pramac Ducati perse la leadership del campionato mondiale provvisorio nella ghiaia dopo appena 24 ore.

"Martin aveva tanta fiducia in se stesso, ha spinto al massimo e ha allungato il suo vantaggio a tre secondi... E senza sapere perché è successo, è caduto. È successo anche a me ad Austin. Mi sentivo imbattibile", ha detto Pecco. "Poi mi sono trovato un po' più avanti nella curva 2 e sono caduto sull'anteriore. Non so ancora esattamente perché sono caduto. Ma quello che ho capito: A volte è meglio rimanere calmi, capire meglio la situazione con le gomme e solo allora spingere. L'anno scorso è stata una lezione importante, ma anche la prima metà di questa stagione".

Per Bagnaia non è facile fare un confronto tra il 2022 e il 2023, perché le condizioni erano fondamentalmente diverse. L'anno scorso, ha dovuto recuperare ben 91 punti contro il pilota ufficiale Yamaha Fabio Quartararo a metà campionato. Quest'anno, invece, aveva il peso di essere il favorito, con gli sfidanti più pericolosi, guidati da Martin, in agguato nel suo stesso campo Ducati.

"È difficile fare un confronto tra il 2022 e il 2023", ha commentato l'ormai 18 volte vincitore della MotoGP (solo Stoner ha ottenuto di più con la Ducati, con 23 vittorie nei GP). "Credo che Fabio abbia iniziato molto bene l'anno scorso. Ma quando io ho iniziato a vincere, lui ha avuto problemi maggiori. È molto veloce, ma la sua moto non gli ha dato la possibilità di lottare contro di me. Eravamo in una situazione diversa. Quest'anno, dopo Barcellona, Jorge ha iniziato ad acquisire molta fiducia e a guadagnare punti weekend dopo weekend. Era difficile fermarlo. Il mio incidente in India è stato sicuramente un vantaggio per il suo recupero".

"Quest'anno è stato più difficile, a dire il vero", ha riassunto Bagnaia. "Condividere i dati è utile, ma a volte aumenta anche lo stress. Ricordo weekend di gara in cui io ero più competitivo, o Jorge era più competitivo, e questo vale per entrambe le parti", ha aggiunto frettolosamente il pilota della Ducati Lenovo. "Io avevo i suoi dati, lui i miei, e abbiamo migliorato allo stesso modo".

Il fatto che Bagnaia abbia comunque mantenuto la calma e si sia imposto in un finale di stagione molto combattuto è merito della sua evoluzione rispetto all'anno scorso. "È la consapevolezza di essere più competitivo", ha risposto quando gli è stato chiesto quale sia la differenza che lo ha reso il pilota migliore nel 2023. "L'anno scorso ero molto più sotto pressione nel finale di Valencia, anche se avevo 23 punti di vantaggio e una sola gara da disputare. Era una situazione completamente diversa. Quest'anno sono arrivato all'ultima gara con 14 punti di vantaggio e Jorge era veloce".

"Credo di aver fatto un grande passo avanti per quanto riguarda la calma e la gestione delle situazioni. La mia squadra mi ha aiutato molto. E continuerò a cercare di imparare dai miei errori. L'anno scorso ero già convinto di aver imparato qualcosa. In questa stagione, invece, nella seconda e terza gara ho commesso gli stessi errori dell'anno scorso. Credo che ogni anno sia un processo di miglioramento. Dobbiamo continuare così, imparando e cercando di migliorare ogni volta", ha detto il due volte campione della MotoGP, definendo la direzione per il futuro.

Risultati gara MotoGP Valencia (26/11):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.