Pecco Bagnaia (Ducati): "Este ano foi mais difícil"

Francesco "Pecco" Bagnaia foi o primeiro piloto desde Mick Doohan em 1998 a defender com sucesso o título na categoria rainha com o número de partida 1. Na era do MotoGP, apenas o seu mentor Valentino Rossi e Marc Márquez tinham conseguido ganhar títulos consecutivos antes dele.

O italiano de 26 anos teve um início convincente na abertura da época de 2023 em Portimão, com vitórias na estreia ao sprint e na corrida de abertura, mas depois pareceu voltar aos velhos padrões com quedas nas corridas em Termas de Río Hondo e Austin.

O zero no GP do Texas foi particularmente amargo porque o piloto da Ducati caiu quando liderava e não conseguiu explicar o deslize. Na sua desilusão inicial, chegou mesmo a desejar uma Desmosedici GP23 menos estável porque a sua máquina de trabalho tinha-lhe dado demasiada confiança. Com alguma distância, Bagnaia comparou o seu acidente em Austin com o acidente de Jorge Martin na Indonésia, quando o piloto da Pramac Ducati perdeu a liderança provisória do campeonato do mundo na gravilha após apenas 24 horas.

"Martin tinha tanta auto-confiança que se esforçou muito e aumentou a sua vantagem para três segundos... E sem saber porque é que isso aconteceu, ele caiu. Isso aconteceu-me em Austin. Senti-me imbatível", disse Pecco. "Depois, estava um pouco mais à frente na curva 2 e caí para a frente. Ainda não sei exatamente porque me despistei. Mas o que eu entendi: Por vezes, é melhor manter a calma, compreender melhor a situação dos pneus e só depois fazer força. O ano passado foi uma lição importante, mas a primeira metade desta época também o foi".

Não é fácil para Bagnaia comparar 2022 e 2023, uma vez que as condições eram fundamentalmente diferentes. No ano passado, ele teve que recuperar 91 pontos contra o piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, na metade da temporada. Este ano, carregou o fardo de ser o favorito, com os adversários mais perigosos, liderados por Martin, à espreita no seu próprio campo Ducati.

"É difícil comparar 2022 e 2023", ponderou o agora 18 vezes vencedor do MotoGP (apenas Stoner conseguiu mais vitórias na Ducati, com 23 vitórias em GPs). "Acho que Fabio começou muito bem no ano passado. Mas quando eu comecei a ganhar, ele teve problemas maiores. Ele é muito rápido, mas a sua mota não lhe deu a oportunidade de lutar contra mim. Estávamos numa situação diferente. Este ano, depois de Barcelona, o Jorge começou a ganhar muita confiança e a somar pontos fim de semana após fim de semana. Era difícil parar isso. O meu acidente na Índia também foi certamente uma vantagem para a sua recuperação."

"Este ano foi mais difícil, para ser honesto", resumiu Bagnaia. "Partilhar dados é útil, mas por vezes também aumenta o stress. Lembro-me de fins-de-semana de corrida em que fui mais competitivo - ou em que o Jorge foi mais competitivo, isso vale para ambos os lados", acrescentou o piloto de fábrica da Ducati Lenovo. "Eu tinha os dados dele, ele tinha os meus - e melhorámos da mesma forma."

O facto de Bagnaia ter mantido a calma e ter saído por cima num final de temporada muito disputado deve-se à sua evolução em relação ao ano passado. "É a consciência de ser mais competitivo", respondeu quando questionado sobre a diferença que o tornou o melhor piloto em 2023. "No ano passado, eu estava sob muito mais pressão na final em Valência, apesar de ter 23 pontos de vantagem e faltar apenas uma corrida. Foi uma situação completamente diferente. Porque este ano fui para a última corrida com 14 pontos de vantagem - e o Jorge era rápido."

"Acho que dei um grande passo em frente no que toca a manter a calma e a lidar melhor com as situações. A minha equipa foi uma grande ajuda para mim. E vou continuar a tentar aprender com os meus erros. No ano passado, já era da opinião que tinha aprendido alguma coisa. No entanto, esta época, cometi os mesmos erros na segunda e terceira corridas do ano passado. Penso que cada ano é um processo de melhoria. Temos de continuar assim - a aprender e a tentar melhorar sempre," disse o agora bicampeão de MotoGP, definindo a direção para o futuro.

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.