Marc Márquez: "Repsol Honda siempre será una familia"

Con motivo de la despedida de Marc Márquez, Honda diseñó un libro limitado a 93 ejemplares, que se distribuyó exclusivamente a los miembros del equipo y socios. Sin embargo, el "Libro de la Despedida" se ha puesto ahora a disposición de los aficionados, al menos en versión online: Además de los hitos y las celebraciones del Campeonato del Mundo, también recorre los momentos difíciles desde 2013 hasta 2023 con abundante y llamativo material fotográfico y textos breves.

Un extracto del prólogo del propio Marc también permite conocer el alma del seis veces campeón de MotoGP y ganador de 59 Grandes Premios en la categoría reina. En él, expresa una vez más su profunda conexión con el equipo oficial Repsol Honda:

"Nuestro viaje juntos comenzó en 2012, cuando firmé mi primer contrato con HRC, con sólo 19 años, y desde ese día no podía esperar a llegar a Valencia para probar la moto, una moto y un equipo con los que había soñado desde que era un niño. Juntos creamos miles de recuerdos y vivimos algunos de los mejores y peores momentos de mi vida, pero siempre juntos. Entré en el equipo Repsol Honda siendo un niño, un niño con el sueño de ser campeón del mundo. Ahora soy un hombre - un hombre que ha aprendido mucho, no sólo sobre las carreras, sino sobre ser humano".

"He encontrado una familia con el equipo Repsol Honda. Llegué a un nuevo entorno en 2013 que me recibió con los brazos abiertos. Encontré amigos, hermanos, hermanas y tíos en el equipo y en 2014 la familia volvió a crecer cuando se unieron todos los de Moto2. Juntos pasamos más de 200 días fuera de casa, miles de horas en aeropuertos y aviones, en eventos, cenas y fiestas, en los buenos y en los malos momentos. Todos en HRC me han formado a su manera, no sólo dentro y fuera de la pista".

"Hemos afrontado tantos retos juntos y aprendido muchas lecciones, empezando por 2015, las lesiones, 2020 y los altibajos que siguieron. Ahora me enfrento al paso más grande y difícil de mi carrera, ya que dejo la certeza y la seguridad de una fábrica, un equipo, una familia con la que he crecido. A veces la vida te hace asumir riesgos y salir de tu zona de confort, y ahí es donde estoy ahora. Espero que algún día volvamos a sonreír y a bailar juntos, como siempre hemos hecho en estos últimos once años."

"Fuisteis, sois y seréis siempre mi familia, esté donde esté", concluía el futuro piloto del Gresini Ducati, Marc Márquez, en su mensaje de despedida a su equipo de toda la vida, Honda.