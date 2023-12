Marc Márquez : "Repsol Honda sera toujours une famille".

Pour les adieux de Marc Márquez, Honda a conçu un livre limité à 93 exemplaires, distribué exclusivement aux membres de l'équipe et aux partenaires. Les fans ont désormais accès au "Farewell Book", du moins dans une version en ligne: Outre les étapes importantes et les célébrations du championnat du monde, les moments difficiles de 2013 à 2023 sont également retracés avec une multitude de photos remarquables et de courts textes.

Un extrait de la préface de Marc lui-même donne en outre un aperçu de la vie spirituelle du sextuple champion MotoGP et 59 fois vainqueur de GP dans la catégorie reine. Il y exprime une fois de plus son profond attachement à l'équipe d'usine Repsol Honda :

"Notre voyage commun a commencé en 2012, lorsque j'ai signé mon premier contrat avec le HRC, à seulement 19 ans, et depuis ce jour, j'étais impatient de venir à Valence pour tester la moto, une moto et une équipe dont je rêvais depuis mon enfance. Ensemble, nous avons créé des milliers de souvenirs et vécu certains des meilleurs et des pires moments de ma vie, mais toujours ensemble. Je suis arrivé dans l'équipe Repsol Honda en tant qu'enfant - un enfant qui rêvait de devenir champion du monde. Maintenant, je suis un homme - un homme qui a appris tant de choses, pas seulement sur la course, mais aussi sur le fait d'être un être humain".

"Avec le team Repsol Honda, j'ai trouvé une famille. Je suis arrivé en 2013 dans un nouvel environnement qui m'a accueilli à bras ouverts. J'ai trouvé des amis, des frères, des sœurs et des oncles dans l'équipe et en 2014, la famille s'est à nouveau agrandie lorsque tous ceux de Moto2 l'ont rejointe. Ensemble, nous avons passé plus de 200 jours loin de chez nous, des milliers d'heures dans les aéroports et les avions, à participer à des événements, des repas ou des fêtes, pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde chez HRC m'a marqué à sa manière, non seulement sur la piste, mais aussi en dehors".

"Nous avons relevé tant de défis ensemble et appris de nombreuses leçons, à commencer par 2015, les blessures, 2020 et les hauts et bas qui ont suivi. Maintenant, je suis confronté à l'étape la plus importante et la plus difficile de ma carrière, car je quitte la certitude et la sécurité d'une usine, d'une équipe, d'une famille avec laquelle j'ai grandi. Parfois, la vie te pousse à prendre des risques et à sortir de ta zone de confort, et c'est à ce moment que je me trouve. J'espère qu'un jour, nous sourirons et danserons à nouveau ensemble, comme nous l'avons toujours fait au cours de ces onze années passées".

"Vous avez été, êtes et serez toujours ma famille, où que je sois", a conclu le futur pilote Gresini-Ducati Marc Márquez en adressant un message d'adieu à son équipe Honda de longue date.