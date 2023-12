Marc Márquez: "Repsol Honda sarà sempre una famiglia".

Per celebrare l'addio di Marc Márquez, Honda ha progettato un libro limitato a 93 copie, distribuito esclusivamente ai membri del team e ai partner. Tuttavia, il "Libro dell'addio" è stato ora reso disponibile per i fan, almeno in una versione online: Oltre alle pietre miliari e alle celebrazioni del Campionato del Mondo, il libro ripercorre anche i momenti difficili dal 2013 al 2023, con tanto di materiale fotografico accattivante e brevi testi.

Un estratto della prefazione dello stesso Marc offre anche una visione dell'anima del sei volte campione della MotoGP e 59 volte vincitore di GP nella classe regina. In esso esprime ancora una volta il suo profondo legame con il team Repsol Honda:

"Il nostro viaggio insieme è iniziato nel 2012 quando ho firmato il mio primo contratto con HRC, a soli 19 anni, e da quel giorno non vedevo l'ora di arrivare a Valencia per provare la moto, una moto e una squadra che sognavo fin da bambino. Insieme abbiamo creato migliaia di ricordi e vissuto alcuni dei momenti migliori e peggiori della mia vita, ma sempre insieme. Sono entrato nel team Repsol Honda da bambino, con il sogno di diventare campione del mondo. Ora sono un uomo, un uomo che ha imparato molto, non solo sulle corse, ma anche sull'essere umano".

"Con il Repsol Honda Team ho trovato una famiglia. Nel 2013 sono entrato in un nuovo ambiente che mi ha accolto a braccia aperte. Nel team ho trovato amici, fratelli, sorelle e zii e nel 2014 la famiglia è cresciuta ancora quando si sono uniti tutti quelli della Moto2. Insieme abbiamo trascorso più di 200 giorni lontano da casa, migliaia di ore negli aeroporti e sugli aerei, agli eventi, alle cene e alle feste, nei momenti belli e in quelli brutti. Tutti in HRC mi hanno formato a modo loro, non solo in pista e fuori".

"Abbiamo affrontato insieme tante sfide e imparato molte lezioni, a partire dal 2015, dagli infortuni, dal 2020 e dagli alti e bassi che ne sono seguiti. Ora sto affrontando il passo più grande e difficile della mia carriera, perché lascio la certezza e la sicurezza di una fabbrica, di una squadra, di una famiglia con cui sono cresciuto. A volte la vita ti costringe a rischiare e a lasciare la tua zona di comfort, ed è qui che mi trovo ora. Spero che un giorno sorrideremo e balleremo di nuovo insieme, come abbiamo sempre fatto in questi undici anni".

"Eravate, siete e sarete sempre la mia famiglia, ovunque io sia", ha concluso il futuro pilota Gresini Ducati Marc Márquez nel suo messaggio d'addio al suo storico team Honda.