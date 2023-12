Marc Márquez: "A Repsol Honda será sempre uma família

Para assinalar a despedida de Marc Márquez, a Honda concebeu um livro limitado a 93 exemplares, que foi distribuído exclusivamente aos membros e parceiros da equipa. No entanto, o "Livro de Despedida" foi agora disponibilizado aos fãs, pelo menos numa versão online: Para além dos marcos históricos e das celebrações do Campeonato do Mundo, o livro também descreve os momentos difíceis de 2013 a 2023 com muitas fotografias apelativas e textos curtos.

Um excerto do prefácio do próprio Marc dá-nos também uma ideia da alma do hexacampeão de MotoGP e 59 vezes vencedor de GPs na categoria rainha. Nele, ele expressa mais uma vez a sua profunda ligação à equipa de fábrica da Repsol Honda:

"A nossa viagem juntos começou em 2012, quando assinei o meu primeiro contrato com a HRC, com apenas 19 anos, e a partir desse dia mal podia esperar para chegar a Valência e testar a moto - uma moto e uma equipa com que sonhava desde criança. Juntos criámos milhares de memórias e vivemos alguns dos melhores e piores momentos da minha vida, mas sempre juntos. Entrei para a equipa Repsol Honda quando era um miúdo - um miúdo com o sonho de ser campeão do mundo. Agora sou um homem - um homem que aprendeu muito, não apenas sobre corridas, mas sobre ser humano."

"Encontrei uma família com a equipa Repsol Honda. Em 2013, entrei num novo ambiente que me recebeu de braços abertos. Encontrei amigos, irmãos, irmãs e tios na equipa e, em 2014, a família voltou a crescer com a entrada de todos os pilotos da Moto2. Juntos passámos mais de 200 dias fora de casa, milhares de horas em aeroportos e aviões, em eventos, jantares e festas - nos bons e nos maus momentos. Todos na HRC me moldaram à sua maneira, não só dentro e fora da pista."

"Enfrentámos tantos desafios juntos e aprendemos muitas lições, desde 2015, as lesões, 2020 e os altos e baixos que se seguiram. Agora estou a enfrentar o maior e mais difícil passo da minha carreira ao deixar a certeza e a segurança de uma fábrica, de uma equipa e de uma família com a qual cresci. Por vezes, a vida obriga-nos a correr riscos e a sair da nossa zona de conforto, e é aí que me encontro agora. Espero que um dia voltemos a sorrir e a dançar juntos, como sempre fizemos nestes últimos onze anos."

"Vocês foram, são e serão sempre a minha família, onde quer que eu esteja", concluiu o futuro piloto da Gresini Ducati, Marc Márquez, na sua mensagem de despedida à sua equipa Honda de longa data.