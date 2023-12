Carlos Ezpeleta: el sistema de "concesiones" estaba obsoleto

A partir de la temporada 2024, se aplicará un nuevo sistema de concesiones que divide a los fabricantes de MotoGP en cuatro grupos en función de su cosecha de puntos en la temporada 2023. Ducati quedará restringida como fabricante más laureado y, entre otras cosas, ya no podrá competir en pruebas "wildcard". Además, la fábrica de Borgo Panigale recibirá menos neumáticos de prueba en el futuro (170 en lugar de los 200 permitidos para todos en la temporada 2023).

KTM y Aprilia se beneficiarán algo de las nuevas concesiones en el Grupo C porque, a diferencia de Ducati, se prevén hasta seis carreras wildcard para los dos fabricantes, así como bastantes más neumáticos de test (220).

Los japoneses en apuros serán los más beneficiados: Yamaha y Honda ya no estarán sujetas a restricciones de pruebas (con 260 neumáticos), ahora se les permitirá avanzar en el desarrollo de motores durante la temporada y utilizar dos motores más por piloto. También hay una actualización adicional del paquete aerodinámico.

Tras un largo tira y afloja, la asociación de fabricantes MSMA ha aprobado esta propuesta de compromiso, aunque con algunas quejas de Ducati en particular.

"Siempre estamos a favor de un consenso en el que todas las partes estén de acuerdo. Agradecemos a todos los socios implicados el desarrollo sensato del sistema. El sistema actual era probablemente un poco anticuado", dijo Carlos Ezpeleta en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Tenemos que dar las gracias a los fabricantes que entendieron la situación y a Honda y Yamaha por aceptar las 'concesiones' que se hicieron hace más de diez años para atraer a más fabricantes a este deporte."

"Todos los fabricantes están muy unidos, creo que más unidos que nunca. Definitivamente estamos en un buen momento en MotoGP", dijo el Director Deportivo de Dorna. "Es un sistema de concesiones completamente revisado, en el que se evalúa el rendimiento de los fabricantes en un momento determinado. Creo que tiene mucho más sentido".

Carlos Ezpeleta también ha admitido: "Quizá sea un poco difícil de entender para los aficionados al principio, pero el resultado del reglamento será muy positivo para el campeonato", está convencido.

Estas restricciones y concesiones se aplican en los respectivos grupos:

Grupo A (actualmente sólo Ducati)

Este grupo incluye a los fabricantes más exitosos que han conseguido no menos del 85% del máximo de puntos disponibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 170

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 0

Motores por temporada: 7 u 8 (dependiendo del número de GPs, menos o más de 21)

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación B (actualmente nadie)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido entre el 60% y el 85% de los puntos posibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 190

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 3

Motores por temporada: 7 u 8

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación C (actualmente KTM y Aprilia)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido entre el 35% y el 60% del máximo de puntos disponibles en el Campeonato del Mundo de Constructores.



Neumáticos de prueba: 220

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 6

Motores por temporada: 7 u 8

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación D (actualmente Honda y Yamaha)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido menos del 35% de los puntos posibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 260

Pruebas privadas: Libres (cualquier piloto en cualquier momento, incluidos los pilotos titulares y los pilotos de los equipos cliente del fabricante; incl. prueba de shakedown; sin embargo, no se permite a nadie probar en el mismo circuito de GP en las dos semanas anteriores a un Gran Premio).

Número de circuitos de pruebas de GP: sin restricciones

Comodines: 6*.

Motores por temporada: 9 o 10

Desarrollo de motores no congelado desde el inicio de la temporada

Actualizaciones aerodinámicas: 2**



*= Comodines no afectados por la "congelación de las especificaciones del motor"; máximo tres comodines antes y máximo tres después de las vacaciones de verano

**= debe suprimirse una de las "especificaciones aerodinámicas" más antiguas

Revisión semestral de la situación

Sin embargo, los primeros cambios en la composición de estos grupos pueden producirse ya al comienzo de las vacaciones de verano de 2024. A partir de la mitad de los puntos de la temporada 2023 y de la primera mitad de la temporada 2024, se revisarán entonces los porcentajes.



Esto se debe a que los requisitos para las "concesiones" se revisarán en dos momentos con efecto inmediato:

Ventana 1: Del primer al último evento de la temporada.

Ventana 2: Desde el primer evento después de las vacaciones de verano hasta el último evento antes de las vacaciones de verano de la temporada siguiente.

Si un fabricante cambia de categoría después de las vacaciones de verano, ocurrirá lo siguiente con efecto inmediato:

La "asignación de neumáticos de prueba" se reduce/aumenta inmediatamente de acuerdo con el nuevo grupo. A menos que el fabricante ya haya utilizado más neumáticos de los permitidos en el nuevo grupo (rango).

Pruebas privadas con o sin pilotos contratados, en función del nuevo rango.

Pruebas en cualquier circuito GP. O el fabricante designa tres circuitos de pruebas para el resto de la temporada.

Las inscripciones de wildcards se reducirán/aumentarán inmediatamente en función del nuevo grupo (esto incluye la cancelación de cualquier wildcard que ya haya sido aprobado).

Las actualizaciones aerodinámicas permitidas se reducirán/aumentarán inmediatamente según el nuevo grupo. A menos que el fabricante ya haya utilizado más de las permitidas en el nuevo grupo (rango).

Si el rango C cambia a D: El número de motores se incrementa con efecto inmediato; al mismo tiempo, el desarrollo del motor deja de estar congelado. La especificación del motor es libre. Se aprueba una actualización aerodinámica adicional; otra debe eliminarse.

Para la próxima temporada: