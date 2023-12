Carlos Ezpeleta: o sistema de "concessões" estava desatualizado

Em 2024, as fábricas de MotoGP serão, pela primeira vez, divididas em até quatro grupos com diferentes restrições e privilégios. Carlos Ezpeleta, Diretor Desportivo da Dorna, espera efeitos positivos.

A partir da época de 2024, será aplicado um novo sistema de concessões que divide os fabricantes de MotoGP em quatro grupos com base nos pontos conquistados na época de 2023. A Ducati será restringida como o fabricante mais bem sucedido e, entre outras coisas, deixará de ser autorizada a competir em eventos wildcard. Além disso, a fábrica de Borgo Panigale receberá menos pneus de teste no futuro (170 em vez dos 200 permitidos para todos na época de 2023).

A KTM e a Aprilia beneficiarão um pouco das novas concessões no Grupo C porque, ao contrário da Ducati, estão previstas até seis corridas de wildcard para os dois fabricantes, bem como significativamente mais pneus de teste (220).

Os japoneses em dificuldades serão os mais beneficiados: a Yamaha e a Honda deixarão de estar sujeitas a restrições de testes (com 260 pneus), poderão agora avançar com o desenvolvimento de motores durante a época e utilizar mais dois motores por piloto. Há também uma atualização adicional do pacote aerodinâmico.

Só depois de uma longa troca de ideias é que esta proposta de compromisso foi aprovada pela associação de construtores MSMA, embora com algumas queixas da Ducati em particular.

"Somos sempre a favor de um consenso em que todas as partes estejam de acordo. Agradecemos a todos os parceiros envolvidos pelo desenvolvimento sensato do sistema. O sistema atual estava provavelmente um pouco ultrapassado", disse Carlos Ezpeleta numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Temos de agradecer aos fabricantes que compreenderam a situação e temos de agradecer à Honda e à Yamaha por terem concordado com as 'concessões' que foram feitas há mais de dez anos para atrair mais fabricantes para o desporto."

"Todos os construtores estão muito unidos, acho que estão mais unidos do que nunca. Estamos definitivamente num bom momento no MotoGP", disse o Diretor Desportivo da Dorna. "É um sistema de concessões completamente revisto, em que o desempenho dos construtores é avaliado num determinado momento. Acho que isso faz muito mais sentido".

Carlos Ezpeleta também admitiu: "Talvez seja um pouco difícil para os fãs entenderem no início, mas o resultado dos regulamentos será muito positivo para o campeonato", está convencido.

Estas restrições e concessões aplicam-se nos respectivos grupos:

Grupo A (atualmente apenas a Ducati)

Este grupo inclui os fabricantes mais bem sucedidos que marcaram pelo menos 85 por cento do máximo de pontos disponíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 170

Testes privados: apenas para os pilotos de teste

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 0

Motores por época: 7 ou 8 (consoante o número de GP, menos ou mais de 21)

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação B (atualmente ninguém)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram 60 a 85% dos pontos possíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 190

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 3

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação C (atualmente KTM e Aprilia)

Este grupo inclui os fabricantes que obtiveram 35 a 60 por cento do máximo de pontos disponíveis no Campeonato do Mundo de Construtores.



Pneus de teste: 220

Testes privados: apenas para os pilotos de teste

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 6*

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação D (atualmente Honda e Yamaha)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram menos de 35 por cento dos pontos possíveis no Campeonato de Construtores.



Pneus de teste: 260

Testes privados: livres (qualquer piloto em qualquer altura, incluindo os pilotos regulares e os pilotos das equipas clientes do construtor; incluindo o teste shakedown; no entanto, ninguém está autorizado a testar no mesmo circuito de GP nas duas semanas anteriores a um Grande Prémio).

Número de pistas de testes de GP: sem restrições

Coringas: 6*.

Motores por época: 9 ou 10

Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da época

Actualizações aerodinâmicas: 2**



*= Wildcards não afectados pelo "congelamento das especificações dos motores"; máximo de três wildcards antes e máximo de três após a pausa de verão

**= deve eliminar uma das "especificações aerodinâmicas" mais antigas

Revisão semestral da situação

No entanto, as primeiras alterações à composição destes grupos podem ocorrer logo no início da pausa de verão de 2024. Com base em metade dos pontos da época de 2023 e na primeira metade da época de 2024, as percentagens serão então revistas.



Isto deve-se ao facto de os requisitos para as "concessões" serem revistos em dois momentos com efeito imediato:

Janela 1: Do primeiro ao último evento da época.

Janela 2: Do primeiro evento após a pausa de verão até ao último evento antes da pausa de verão da época seguinte.

Se um construtor alterar a classificação após a pausa de verão, acontece o seguinte com efeito imediato:

O "subsídio de pneus de teste" é imediatamente reduzido/aumentado de acordo com o novo grupo. A menos que o fabricante já tenha utilizado mais pneus do que os permitidos no novo grupo (classificação).

Testes de condução privados com ou sem pilotos contratados, consoante a nova classificação.

Testes em qualquer circuito de GP. Ou o fabricante nomeia três pistas de teste para o resto da época.

As entradas de wildcards são imediatamente reduzidas/aumentadas de acordo com o novo grupo (isto inclui o cancelamento de quaisquer wildcards que já tenham sido aprovados).

As actualizações aerodinâmicas permitidas serão imediatamente reduzidas/aumentadas de acordo com o novo grupo. A menos que o fabricante já tenha utilizado mais do que o permitido no novo grupo (classificação).

Se a categoria C mudar para D: O número de motores é aumentado com efeito imediato; ao mesmo tempo, o desenvolvimento do motor deixa de estar congelado. A especificação do motor é livre. É aprovada uma atualização aerodinâmica adicional; uma deve ser eliminada.

Para a próxima época: