Davide Brivio deja el equipo Alpine F1 después de todo

Cuando SPEEDWEEK.com anunció en exclusiva el 24 de noviembre que el ex jefe del equipo Suzuki, Davide Brivio, se incorporaría a HRC, el italiano se mostró tibio en su negativa. Ahora, al menos, la separación de Alpine es un hecho.

Davide Brivio se incorporó a Alpine en enero de 2021 como brillante campeón del mundo de MotoGP. Sin embargo, nunca se le dio la influencia en el más alto nivel de gestión de la empresa francesa (el antiguo equipo de Renault F1) que aparentemente se le había prometido. Desde entonces, le han dado el título de "Director de Proyectos de Expansión de Carreras" y le han relegado a un segundo plano.

Los dos franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon pilotarán para el equipo Alpine F1 en 2023. En realidad, se suponía que Brivio compartiría las tareas de gestión operativa como Director Deportivo con Marcin Budkowski y dependería del CEO de Alpine, Laurent Rossi, que dependía directamente del CEO de Renault, Luca de Meo. Sin embargo, Rossi ha sido sustituido por el nuevo CEO Philippe Knief.

De la carrera estelar de Brivio en la Fórmula 1 no salió nada.

De todos modos, el corazón de Brivio siguió latiendo por MotoGP. En el GP de Valencia se rumoreó que el italiano sucedería a Alberto Puig al frente del equipo Repsol Honda y ayudaría a Honda, primero, a devolver una moto competitiva a los circuitos para 2024 y, segundo, a estar mejor posicionada en cuanto a personal de pilotos a medio plazo. Con Joan Mir y Luca Marini (Repsol), así como Johann Zarco y Taka Nakagami (en LCR), HRC no cuenta precisamente con formaciones de pilotos sobresalientes para 2024.

Sin embargo, ahora Alberto Puig ha sido reconfirmado en HRC para 2024.

El caso es que había diferencias de opinión entre Puig y los responsables japoneses de MotoGP en HRC respecto al sucesor de Marc Márquez. Puig abogó por un contrato de un año para Fabio Di Giannantonio y no se impuso a los japoneses, que acordaron un contrato de dos años para Luca Marini.

Pero Puig sigue firme en su puesto. Esto se debe a que HRC le ha otorgado muchos poderes a lo largo de los años desde 2018 e incluso posee infraestructuras que alquila a HRC, incluso en el Campeonato del Mundo de Superbikes.

"Sería más fácil para el gobierno británico deshacerse de Boris Johnson que para HRC deshacerse de Puig", dijo un insider.

Pero la especulación de que HRC podría contratar al ex director del equipo Suzuki, Davide Brivio, no era descabellada. Además de Joan Mir, el ex director técnico de Suzuki Ken Kawauchi también trabaja ahora para HRC.

Y hubo rumores de que Valentino Rossi sólo aceptó el fichaje de Luca Marini por Repsol porque sabía que Brivio sería contratado allí. El conocido manager de MotoGP también había trabajado para VR46 en el pasado, incluso como mánager personal de Rossi. Y el hijo de Davide, Luca Brivio, está empleado en el entorno de VR46 - como Coordinador de Equipo en el equipo Mooney VR46 MotoGP.

Ahora está claro: Davide Brivio se separa de Alpine con efecto inmediato, aunque en noviembre afirmó que su contrato con el equipo francés se extendería hasta 2024.

El destino de Davide Brivio para la próxima temporada sigue siendo un misterio por el momento. "No veo muchas opciones para Brivio", explicaba hoy un conocido director de MotoGP.

En Ducati Corse se ha rumoreado en los últimos meses que el veterano director deportivo Paolo Ciabatti podría asumir en el futuro la dirección del proyecto del Campeonato del Mundo de Motocross junto al piloto probador Tony Cairoli. Pero el italiano, de 65 años, no ha querido hacer comentarios al respecto. Y cualquiera que haya observado cuánto corazón y alma, compromiso, pasión y experiencia estratégica pone Ciabatti en el Campeonato del Mundo de MotoGP y Superbike no puede imaginar tal cambio, aunque la perspectiva de 22 Grandes Premios estropee el buen humor de muchos altos directivos.

Un gestor de pilotos bien informado ha conjeturado hoy que Davide Brivio podría asumir el recién creado cargo de director de deportes de motor en la Honda Racing Corporation. Esto convertiría probablemente a Brivio en el superior de Puig. Es difícil imaginar que dos animales tan alfa puedan trabajar juntos adecuadamente.

Quizás el misterio que rodea el futuro trabajo de Brivio se resuelva en los días previos a Navidad.