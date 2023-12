Davide Brivio quitte l'équipe Alpine F1

Davide Brivio est arrivé chez Alpine en janvier 2021 en tant que brillant faiseur de champions du monde de MotoGP. Mais il n'a jamais obtenu chez les Français (il s'agit de l'ancienne équipe d'usine Renault F1) l'influence au plus haut niveau du management qu'on lui avait apparemment fait miroiter. Entre-temps, il a été relégué au titre de "directeur des projets d'expansion de la course" et mis sur une voie secondaire.

L'équipe Alpine F1 accueillera en 2023 les deux Français Pierre Gasly et Esteban Ocon. En fait, Brivio en tant que directeur sportif et Marcin Budkowski devaient se partager les tâches de gestion opérationnelle et être subordonnés au CEO d'Alpine Laurent Rossi, qui rapportait directement au CEO de Renault Luca de Meo. Mais Rossi a entre-temps été remplacé par le nouveau CEO Philippe Knief.

La carrière fulgurante de Brivio en Formule 1 n'a pas abouti.

Le cœur de Brivio continuait de toute façon à battre pour le MotoGP. Lors du GP de Valence, il a été annoncé que l'Italien succéderait à Alberto Puig en tant que directeur de l'équipe Repsol-Honda et qu'il aiderait Honda, d'une part, à mettre à nouveau une moto compétitive sur la piste en 2024 et, d'autre part, à être mieux positionné à moyen terme au niveau du personnel de conduite. Avec Joan Mir et Luca Marini (Repsol) ainsi que Johann Zarco et Taka Nakagami (chez LCR), le HRC ne disposera pas en 2024 de formations de pilotes exceptionnelles.

Mais entre-temps, Alberto Puig a été confirmé chez HRC pour 2024.

Le fait est qu'il y a eu des divergences d'opinion entre Puig et les managers MotoGP japonais du HRC concernant la succession de Marc Márquez. Puig a plaidé pour un contrat d'un an pour Fabio Di Giannantonio et n'a pas réussi à s'imposer face aux Japonais, qui ont accepté un contrat de deux ans pour Luca Marini.

Mais Puig reste malgré tout fermement en selle. En effet, il a été investi de nombreux pouvoirs par le HRC au fil des années depuis 2018 et est même propriétaire d'infrastructures qu'il loue au HRC, y compris en championnat du monde Superbike.

"Il serait plus facile pour le gouvernement britannique de se débarrasser de Boris Johnson que pour le HRC de se séparer de Puig", a déclaré un initié.

Mais l'hypothèse selon laquelle le HRC pourrait engager Davide Brivio, l'ancien principal du team Suzuki, n'était pas tirée par les cheveux. En effet, outre Joan Mir, l'ancien directeur technique de Suzuki, Ken Kawauchi, travaille désormais chez HRC.

Et l'on a pu penser que Valentino Rossi n'avait accepté le transfert de Luca Marini chez Repsol que parce qu'il savait que Brivio allait s'y engager. En effet, le célèbre manager du MotoGP a également travaillé pour VR46 par le passé, même en tant que manager personnel de Rossi. Et le fils de David, Luca Brivio, est employé dans l'environnement VR46 - en tant que Team Coordinator dans l'équipe Mooney VR46 MotoGP.

C'est désormais une certitude : Davide Brivio se sépare d'Alpine avec effet immédiat, bien qu'il ait encore affirmé en novembre que son contrat avec les Français courait jusqu'en 2024.

La question de savoir où Davide Brivio s'engagera pour la saison prochaine reste pour l'instant un mystère. "Je ne vois pas beaucoup de possibilités pour Brivio", a déclaré aujourd'hui un grand pilote de MotoGP.

Chez Ducati Corse, on a parfois entendu ces derniers mois que le directeur sportif de longue date Paolo Ciabatti pourrait à l'avenir prendre la direction du projet de championnat du monde de motocross avec le pilote d'essai Tony Cairoli. Mais l'Italien de 65 ans n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Et quiconque a observé avec quel cœur, engagement, passion et savoir-faire stratégique Ciabatti s'occupe du MotoGP et du Superbike ne peut, avec la meilleure volonté du monde, imaginer un tel changement, même si la perspective de 22 Grands Prix a gâché la bonne humeur de plus d'un top manager.

Un manager de pilotes bien informé a suggéré aujourd'hui que Davide Brivio pourrait assumer le rôle nouvellement créé de directeur du sport automobile chez Honda Racing Corporation. Brivio deviendrait ainsi probablement le supérieur de Puig. Il est difficile d'imaginer que deux tels animaux alpha puissent travailler ensemble de manière raisonnable.

L'énigme du futur poste de Brivio sera peut-être résolue dans les jours qui précèdent Noël.