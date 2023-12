Davide Brivio lascia la scuderia Alpine F1

Quando SPEEDWEEK.com ha annunciato in esclusiva, il 24 novembre, che l'ex capo del team Suzuki Davide Brivio sarebbe entrato a far parte della HRC, l'italiano ha smentito tiepidamente. Ora almeno la separazione da Alpine è un dato di fatto.

Davide Brivio è entrato a far parte di Alpine nel gennaio 2021 in qualità di campione del mondo di MotoGP. Tuttavia, non gli è mai stata data l'influenza ai massimi livelli dirigenziali dell'azienda francese (l'ex team Renault di F1) che gli era stata apparentemente promessa. Da allora, è stato liquidato con il titolo di "Direttore dei progetti di espansione delle corse" e relegato ai margini.

I due francesi Pierre Gasly ed Esteban Ocon guideranno il team Alpine F1 nel 2023. Brivio avrebbe dovuto condividere i compiti di gestione operativa come Direttore Sportivo con Marcin Budkowski e riferire al CEO Alpine Laurent Rossi, che riferiva direttamente al CEO Renault Luca de Meo. Tuttavia, Rossi è stato sostituito dal nuovo CEO Philippe Knief.

La carriera stellare di Brivio in Formula 1 non ha portato a nulla.

Il cuore di Brivio continuava comunque a battere per la MotoGP. In occasione del GP di Valencia, si vociferava che l'italiano sarebbe subentrato ad Alberto Puig come responsabile del team Repsol Honda, aiutando la Honda innanzitutto a riportare in pista una moto competitiva per il 2024 e, in secondo luogo, a posizionarsi meglio in termini di organico di piloti nel medio termine. Con Joan Mir e Luca Marini (Repsol) e Johann Zarco e Taka Nakagami (LCR), la HRC non ha esattamente una formazione di piloti eccezionale per il 2024.

Tuttavia, Alberto Puig è stato riconfermato alla HRC per il 2024.

Il fatto è che c'erano divergenze di opinione tra Puig e i dirigenti giapponesi della HRC per quanto riguarda il successore di Marc Márquez. Puig si è schierato a favore di un contratto di un anno per Fabio Di Giannantonio e non ha avuto la meglio sui giapponesi, che hanno accettato un contratto biennale per Luca Marini.

Ma Puig è ancora saldamente in sella. Infatti, dal 2018 ha ricevuto molte deleghe da HRC e possiede persino infrastrutture che affitta a HRC, anche nel campionato mondiale Superbike.

"Sarebbe più facile per il governo britannico sbarazzarsi di Boris Johnson che per la HRC sbarazzarsi di Puig", ha dichiarato un insider.

Ma l'ipotesi che la HRC possa assumere l'ex direttore del team Suzuki Davide Brivio non è inverosimile. Oltre a Joan Mir, anche l'ex direttore tecnico della Suzuki Ken Kawauchi lavora per la HRC.

E si diceva che Valentino Rossi avesse accettato il passaggio di Luca Marini alla Repsol solo perché sapeva che Brivio sarebbe stato assunto. Il famoso manager della MotoGP aveva già lavorato per la VR46 in passato, anche come manager personale di Rossi. E il figlio di Davide, Luca Brivio, è impiegato nell'ambiente VR46 come coordinatore del team Mooney VR46 MotoGP.

Ora è chiaro: Davide Brivio si separa da Alpine con effetto immediato, anche se a novembre aveva dichiarato che il suo contratto con la squadra francese sarebbe durato fino al 2024.

Dove Davide Brivio firmerà per la prossima stagione rimane per il momento un mistero. "Non vedo molte opzioni per Brivio", ha spiegato oggi un noto responsabile della MotoGP.

In Ducati Corse, negli ultimi mesi sono circolate voci secondo le quali il Direttore Sportivo di lungo corso Paolo Ciabatti potrebbe assumere in futuro la gestione del progetto del Campionato del Mondo Motocross insieme al collaudatore Tony Cairoli. Ma il 65enne italiano non ha voluto commentare la notizia. Chiunque abbia osservato quanto cuore e anima, impegno, passione e competenza strategica Ciabatti metta nel Campionato del Mondo MotoGP e Superbike non può immaginare un tale cambiamento, anche se la prospettiva di 22 Gran Premi rovina il buon umore di molti top manager.

Un manager pilota ben informato ha ipotizzato oggi che Davide Brivio potrebbe assumere il ruolo appena creato di direttore del motorsport presso la Honda Racing Corporation. Questo probabilmente renderebbe Brivio il superiore di Puig. È difficile immaginare che due animali così alfa possano lavorare insieme correttamente.

Forse il mistero sul futuro lavorativo di Brivio sarà risolto nei giorni che precedono il Natale.