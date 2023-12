Davide Brivio deixa a equipa Alpine F1

Davide Brivio juntou-se à Alpine em janeiro de 2021 como um brilhante campeão mundial de MotoGP. No entanto, nunca lhe foi dada a influência ao mais alto nível de gestão na empresa francesa (a antiga equipa de trabalho da Renault F1) que aparentemente lhe tinha sido prometida. Desde então, tem sido despachado com o título de "Diretor de Projectos de Expansão de Corridas" e relegado para segundo plano.

Os dois franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon vão pilotar para a equipa Alpine F1 em 2023. Brivio deveria partilhar as tarefas de gestão operacional como Diretor Desportivo com Marcin Budkowski e reportar ao Diretor Executivo da Alpine, Laurent Rossi, que reportava diretamente ao Diretor Executivo da Renault, Luca de Meo. No entanto, Rossi foi entretanto substituído pelo novo Diretor-Geral Philippe Knief.

A carreira brilhante de Brivio na Fórmula 1 não deu em nada.

De qualquer forma, o coração de Brivio continuou a bater pelo MotoGP. No GP de Valência, surgiram rumores de que o italiano iria suceder a Alberto Puig como chefe de equipa da Repsol Honda e ajudar a Honda, em primeiro lugar, a trazer uma moto competitiva de volta às pistas de corrida para 2024 e, em segundo lugar, a estar melhor posicionada em termos de pessoal de pilotos a médio prazo. Com Joan Mir e Luca Marini (Repsol), bem como Johann Zarco e Taka Nakagami (na LCR), a HRC não tem exatamente formações de pilotos excepcionais para 2024.

No entanto, Alberto Puig foi agora reconfirmado na HRC para 2024.

O facto é que houve diferenças de opinião entre Puig e os gestores japoneses do MotoGP na HRC relativamente ao sucessor de Marc Márquez. Puig defendeu um contrato de um ano para Fabio Di Giannantonio e não prevaleceu contra os japoneses, que concordaram com um contrato de dois anos para Luca Marini.

Mas Puig continua firme no cargo. Isso ocorre porque ele recebeu muitas procurações da HRC ao longo dos anos desde 2018 e até possui infraestrutura que aluga para a HRC, inclusive no Campeonato Mundial de Superbike.

"Seria mais fácil para o governo britânico se livrar de Boris Johnson do que para a HRC se livrar de Puig", disse uma fonte.

Mas a especulação de que a HRC poderia contratar o antigo chefe de equipa da Suzuki, Davide Brivio, não era exagerada. Para além de Joan Mir, o antigo Diretor Técnico da Suzuki, Ken Kawauchi, também está agora a trabalhar para a HRC.

E houve rumores de que Valentino Rossi só concordou com a mudança de Luca Marini para a Repsol porque sabia que Brivio seria contratado. O famoso gestor de MotoGP também trabalhou para a VR46 no passado, mesmo como gestor pessoal de Rossi. E o filho de Davide, Luca Brivio, está empregado no ambiente da VR46 - como Coordenador de Equipa na equipa Mooney VR46 MotoGP.

Agora está claro: Davide Brivio está a separar-se da Alpine com efeito imediato, embora em novembro tenha afirmado que o seu contrato com a equipa francesa iria durar até 2024.

Para já, ainda não se sabe onde Davide Brivio vai assinar contrato para a próxima época. "Não vejo muitas opções para Brivio", explicou hoje um conhecido diretor da MotoGP.

Na Ducati Corse, tem havido rumores nos últimos meses de que o Diretor Desportivo de longa data Paolo Ciabatti poderia assumir a gestão do projeto do Campeonato do Mundo de Motocross com o piloto de testes Tony Cairoli no futuro. Mas o italiano de 65 anos não quis comentar o assunto. E qualquer pessoa que tenha observado o coração e a alma, o compromisso, a paixão e a experiência estratégica que Ciabatti coloca no Campeonato do Mundo de MotoGP e Superbike não pode imaginar tal mudança, mesmo que a perspetiva de 22 corridas de Grande Prémio estrague o bom humor de muitos gestores de topo.

Um gestor de pilotos bem informado supôs hoje que Davide Brivio poderia assumir o recém-criado cargo de diretor de desportos motorizados na Honda Racing Corporation. Isto provavelmente faria de Brivio o superior de Puig. É difícil imaginar que dois animais tão alfa possam trabalhar juntos de forma correcta.

Talvez o mistério em torno do futuro emprego de Brivio seja resolvido nos dias que antecedem o Natal.