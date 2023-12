Gigi Dall'Igna: "La aerodinámica no es el principal problema"

Con el nuevo reglamento de "concesiones", se encontró una propuesta de compromiso con la división de las cinco fábricas en cuatro grupos de rendimiento con las correspondientes restricciones y concesiones tras un largo ir y venir, aunque con sentimientos encontrados, especialmente por parte del fabricante dominante de Borgo Panigale, como admite abiertamente el jefe de carreras de Ducati, Gigi Dall'Igna.

Sin embargo, algunos temas importantes siguen sobre la mesa en relación con el futuro de la categoría reina de las dos ruedas. Por ejemplo, las discusiones sobre el reglamento técnico de MotoGP para los cinco años que van de 2027 a 2031 deberían centrarse en dos piedras angulares: Las motos no deben ser aún más rápidas, por lo que se está considerando una reducción de la cilindrada a 850 cc, y los costes deben reducirse en lugar de aumentar. También se está negociando la omisión de los dispositivos y restricciones en el tamaño de los winglets.

¿Cree el inventor y cerebro Dall'Igna que tiene sentido y es posible dar pasos atrás después de 2026, especialmente en lo que se refiere al desarrollo aerodinámico que últimamente se ha impulsado cada vez más? "No creo que la aerodinámica sea el principal problema", responde. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? "Son muchas cosas, pero al final creo que podemos ofrecer un gran espectáculo. He disfrutado mucho de las carreras de este año, he visto muchas maniobras de adelantamiento. Así que, sinceramente, no veo ningún problema real".

El Director General de Ducati Corse tampoco quiere insistir demasiado en las escenas potencialmente peligrosas que se producen cuando los pilotos del rebufo se ven arrastrados muy cerca detrás de un piloto de delante al frenar. "Todos los pilotos saben muy bien que este problema puede ocurrir. Hay que evitarlo. Es normal que puedas tener problemas cuando llegas a este límite".

También problemático, sobre todo para los espectadores y el espectáculo: la norma sobre la presión de los neumáticos implantada desde el GP de Silverstone ya ha provocado que los resultados e incluso los tres primeros clasificados del final de temporada en Valencia hayan tenido que ser corregidos a posteriori tras la ceremonia del podio. Para 2024, se habla de la posibilidad de descalificación a la primera infracción si no se alcanza la presión mínima especificada por Michelin. Sin embargo, según Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer de Dorna, el catálogo de sanciones aún no se ha concretado.

¿Hasta qué punto la regulación de la presión de los neumáticos dificulta el trabajo de los equipos? "En última instancia, se trata de una norma y todo el mundo tiene que trabajar con esta norma", dijo Dall'Igna, manteniendo la calma. "Hemos aprendido mucho al respecto esta temporada. Así que podemos manejar la situación con la presión de los neumáticos bastante bien, pero por supuesto a veces hay que correr riesgos. Si necesitas el rendimiento del día, tienes que arriesgar un poco más y quizás puede haber problemas con una penalización al final de la carrera. Veremos cuál es la norma el año que viene. De momento no está claro".

Una cosa es segura: A partir de 2024, al menos el 40% del combustible utilizado en MotoGP deberá ser de origen no fósil (luego el 100% a partir de 2017). "Sin duda marcará la diferencia", espera Dall'Igna del cambio. "Tendremos algunos problemas más y un poco menos de rendimiento. El combustible es un poco más susceptible al bloqueo por vapor, así que habrá que tener un poco más de cuidado. Pero también lo hemos estado usando durante un tiempo, así que creo que podremos adaptarnos bien."

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.