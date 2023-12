Gigi Dall'Igna : "L'aérodynamique n'est pas le problème principal".

Gigi Dall'Igna, General Manager de Ducati Corse, s'exprime sur des sujets très discutés et sur les changements à venir dans le championnat du monde MotoGP : son point de vue sur l'aérodynamique, la règle de la pression des pneus et le carburant non fossile.

En ce qui concerne le nouveau règlement des "concessions", la répartition des cinq usines en quatre groupes de performance, avec les restrictions et les concessions correspondantes, a permis de trouver un compromis après de longues tergiversations, même si les sentiments sont mitigés, surtout du côté du constructeur dominant de Borgo Panigale, comme l'admet ouvertement le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna.

Quelques sujets essentiels sont toutefois encore sur la table en ce qui concerne l'avenir de la catégorie reine sur deux roues. Ainsi, lors des discussions sur le règlement technique du MotoGP pour les cinq années de 2027 à 2031, deux pierres angulaires devraient être au premier plan : Les motos ne doivent pas devenir encore plus rapides, raison pour laquelle une réduction de la cylindrée à 850 cm3 est envisagée, et les coûts doivent être réduits plutôt qu'augmentés. Pour cela, des négociations sont en cours pour supprimer les dispositifs et limiter la taille des winglets.

Le bricoleur et maître d'œuvre Dall'Igna pense-t-il qu'il est raisonnable et possible de revenir en arrière après 2026, notamment en ce qui concerne le développement aérodynamique qui n'a cessé de progresser ces derniers temps ? "Je ne pense pas que l'aérodynamique soit le problème principal", répond-il. Quel est donc le plus gros problème ? "Il y a beaucoup de choses, mais à la fin de la journée, je pense que nous pouvons offrir un spectacle vraiment génial. J'ai beaucoup apprécié les courses de cette année, j'ai vu beaucoup de dépassements. Donc, honnêtement, je ne vois pas vraiment de problème".

Le directeur général de Ducati Corse ne veut pas non plus accorder trop d'importance aux scènes potentiellement dangereuses où les pilotes se font aspirer dans le sillage d'un pilote de devant au moment du freinage. "Chaque pilote sait très bien que ce problème peut se produire. Ils doivent l'éviter. Il est normal que l'on puisse avoir des problèmes quand on atteint cette limite".

Autre problème, notamment pour le spectateur et le spectacle : la règle de la pression des pneus mise en œuvre depuis le GP de Silverstone a déjà conduit à ce que les résultats et même le top 3 lors de la finale de la saison à Valence doivent encore être corrigés après la remise des prix. Pour 2024, il est question d'une disqualification dès la première infraction en cas de pression inférieure à la pression minimale prescrite par Michelin. Selon Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer de la Dorna, le catalogue des sanctions n'est pas encore définitivement fixé.

Dans quelle mesure la réglementation sur la pression des pneus rend-elle le travail des équipes plus difficile ? "En fin de compte, il s'agit d'une règle et tout le monde doit travailler avec cette règle", a déclaré Dall'Igna avec beaucoup de calme. "Il est certain que nous avons beaucoup appris à ce sujet cette saison. Nous gérons donc assez bien la situation de la pression des pneus, mais il est clair que parfois, il faut prendre des risques. Si tu as besoin de performance ce jour-là, tu dois prendre un peu plus de risques et peut-être qu'il y aura des problèmes de pénalité à la fin de la course. Nous verrons quelle sera la réglementation l'année prochaine. Ce n'est pas encore clair pour le moment".

Ce qui est fixe en revanche : A partir de 2024, le carburant utilisé en MotoGP devra être au moins à 40% d'origine non fossile (puis à 100% à partir de 2017). "Quelque chose va certainement faire la différence", attend Dall'Igna de ce changement. "Nous aurons quelques problèmes de plus et un peu moins de performances. Le carburant est un peu plus sensible à la formation de bulles de vapeur, il faudra donc être un peu plus prudent. Mais nous l'utilisons depuis un certain temps, je pense donc que nous pourrons bien nous adapter".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.