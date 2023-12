Gigi Dall'Igna: "L'aerodinamica non è il problema principale".

Con il nuovo regolamento "concessioni" è stata trovata una proposta di compromesso con la suddivisione delle cinque fabbriche in quattro gruppi di prestazioni con relative restrizioni e concessioni dopo un lungo tira e molla, anche se con sentimenti contrastanti, soprattutto da parte della casa dominante di Borgo Panigale, come ammette apertamente il boss della Ducati Gigi Dall'Igna.

Tuttavia, alcuni temi importanti sono ancora sul tavolo per quanto riguarda il futuro della classe regina su due ruote. Ad esempio, le discussioni sul regolamento tecnico della MotoGP per il quinquennio 2027-2031 dovrebbero concentrarsi su due punti cardine: Le moto non devono diventare ancora più veloci, per questo si sta pensando di ridurre la cilindrata a 850 cc, e i costi devono essere ridotti anziché aumentati. Sono in corso trattative anche sull'omissione dei dispositivi e sulle limitazioni delle dimensioni delle winglet.

L'inventore e mente Dall'Igna pensa che abbia senso e sia possibile fare passi indietro dopo il 2026, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo aerodinamico che recentemente è stato spinto sempre più in là? "Non credo che l'aerodinamica sia il problema principale", ha risposto. Allora qual è il problema principale? "Sono tante cose, ma alla fine della giornata penso che possiamo dare un grande spettacolo. Le gare di quest'anno mi sono piaciute molto, ho visto molte manovre di sorpasso. Quindi, onestamente, non vedo alcun problema".

Il Direttore Generale di Ducati Corse non vuole nemmeno enfatizzare troppo le scene potenzialmente pericolose quando i piloti in scia vengono risucchiati dietro al pilota che precede in frenata. "Ogni pilota sa bene che questo problema può verificarsi. Bisogna evitarlo. È normale che si possano avere problemi quando si raggiunge questo limite".

Un altro problema, soprattutto per gli spettatori e lo spettacolo: la regola della pressione degli pneumatici implementata a partire dal GP di Silverstone ha già fatto sì che i risultati e persino i primi tre classificati nel finale di stagione a Valencia dovessero essere corretti a posteriori dopo la cerimonia del podio. Per il 2024, si parla della possibilità di squalifica per la prima infrazione se non si raggiunge la pressione minima specificata da Michelin. Tuttavia, secondo Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna, il catalogo delle sanzioni non è ancora stato definito.

Quanto rende più difficile il lavoro dei team il regolamento sulla pressione degli pneumatici? "In definitiva, questa è una regola e tutti devono lavorare con questa regola", ha detto Dall'Igna, mantenendo la calma. "In questa stagione abbiamo sicuramente imparato molto al riguardo. Siamo in grado di gestire abbastanza bene la situazione della pressione degli pneumatici, ma ovviamente a volte bisogna rischiare. Se hai bisogno di prestazioni il giorno stesso, devi rischiare un po' di più e forse ci possono essere problemi con una penalità a fine gara. Vedremo quali saranno le regole l'anno prossimo. Al momento non è chiaro".

Una cosa è certa: Dal 2024, almeno il 40% del carburante utilizzato nella MotoGP dovrà essere di origine non fossile (poi il 100% dal 2017). "Sicuramente farà la differenza", si aspetta Dall'Igna dal cambiamento. "Avremo qualche problema in più e qualche prestazione in meno. Il carburante è un po' più soggetto al blocco dei vapori, quindi bisognerà fare un po' più di attenzione. Ma lo usiamo già da un po' di tempo, quindi penso che potremo adattarci bene".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.