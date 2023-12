Gigi Dall'Igna: "A aerodinâmica não é o principal problema"

Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, comenta temas muito debatidos e as próximas mudanças no Campeonato do Mundo de MotoGP: A sua opinião sobre aerodinâmica, regras de pressão dos pneus e combustível não fóssil.

Com o novo regulamento de "concessões", foi encontrada uma proposta de compromisso com a divisão das cinco fábricas em quatro grupos de desempenho, com as correspondentes restrições e concessões, após um longo vai e vem, embora com sentimentos contraditórios, especialmente por parte do fabricante dominante de Borgo Panigale, como o chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, admite abertamente.

No entanto, alguns tópicos importantes ainda estão em cima da mesa no que diz respeito ao futuro da classe rainha em duas rodas. Por exemplo, as discussões sobre os regulamentos técnicos do MotoGP para os cinco anos de 2027 a 2031 devem centrar-se em dois pontos fundamentais: As motos não devem tornar-se ainda mais rápidas, razão pela qual está a ser considerada uma redução da cilindrada para 850 cc, e os custos devem ser reduzidos em vez de aumentados. Também estão a ser negociadas a omissão dos dispositivos e as restrições ao tamanho dos winglets.

O inventor e mentor Dall'Igna acha que faz sentido e que é possível dar passos atrás depois de 2026, especialmente em termos do desenvolvimento aerodinâmico que tem sido recentemente impulsionado cada vez mais? "Não creio que a aerodinâmica seja o principal problema", respondeu. Então qual é o problema principal? "É uma série de coisas, mas no final do dia penso que podemos fazer um grande espetáculo. Gostei muito das corridas deste ano, vi muitas manobras de ultrapassagem. Por isso, honestamente, não vejo nenhum problema real."

O Diretor Geral da Ducati Corse também não quer dar demasiada ênfase às cenas potencialmente perigosas quando os pilotos no "slipstream" são sugados para perto do piloto da frente durante a travagem. "Todos os pilotos sabem muito bem que este problema pode acontecer. Temos de o evitar. É normal que se possa ter problemas quando se atinge este limite."

Também problemática, especialmente para os espectadores e para o espetáculo: a regra da pressão dos pneus, implementada desde o GP de Silverstone, já levou a que os resultados e até os três primeiros classificados no final da época, em Valência, tivessem de ser corrigidos retrospetivamente após a cerimónia do pódio. Para 2024, fala-se da possibilidade de desqualificação à primeira infração se a pressão mínima especificada pela Michelin não for atingida. No entanto, de acordo com Carlos Ezpeleta, Diretor Desportivo da Dorna, o catálogo de sanções ainda não foi finalizado.

Até que ponto o regulamento sobre a pressão dos pneus torna mais difícil o trabalho das equipas? "Em última análise, esta é uma regra e todos têm de trabalhar com ela", disse Dall'Igna, mantendo a calma. "Aprendemos muito sobre isso nesta temporada. Por isso, conseguimos lidar muito bem com a situação da pressão dos pneus, mas é claro que, por vezes, temos de correr riscos. Se precisamos do desempenho no dia, temos de arriscar um pouco mais e talvez haja problemas com uma penalização no final da corrida. Veremos qual será a regra no próximo ano. De momento, não é claro".

Uma coisa é certa: A partir de 2024, pelo menos 40 por cento do combustível utilizado no MotoGP deve ser de origem não fóssil (e 100 por cento a partir de 2017). "Vai certamente fazer a diferença", espera Dall'Igna com esta mudança. "Teremos mais alguns problemas e um pouco menos de desempenho. O combustível é um pouco mais suscetível ao bloqueio de vapor, pelo que teremos de ser um pouco mais cuidadosos. Mas também já o estamos a usar há algum tempo, por isso acho que nos vamos adaptar bem."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.