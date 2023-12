Le roi de la chute en 2023 : Marc Márquez établit un record personnel

Au cours des 20 week-ends de GP de la saison 2023, 1012 chutes ont été recensées toutes catégories confondues, dont la plupart en MotoGP - et notamment pour les pilotes officiels Repsol Honda Marc Márquez et Joan Mir.

Pas moins de 358 chutes ont été enregistrées dans les statistiques officielles des crashs pour la catégorie MotoGP 2023, soit une moyenne de 17,9 par week-end de course. Le taux de chute a tout de même nettement baissé par rapport au premier quart de la saison. En effet, lors des cinq premiers Grand Prix avec le nouveau format de sprint, il y avait encore eu en moyenne 22,8 chutes par week-end de MotoGP.

En 2023, la catégorie reine est toutefois restée celle qui a connu le plus d'accidents. Dans la catégorie Moto2, il y a eu 344 chutes et même dans la catégorie d'entrée de gamme Moto3, souvent turbulente, les pilotes sont tombés moins souvent au sol, exactement 310 fois.

En comparaison, les chiffres des crashs de la saison 2022, également longue de 20 Grands Prix, sont de 335 chutes en MotoGP (en moyenne 16,7 par événement), 428 en Moto2 (21,4 par événement) et 343 en Moto3 (17,5 par événement).

En 2023, ce sont les pilotes Repsol Honda qui ont été le plus souvent touchés : Marc Márquez était déjà en tête du classement peu glorieux des rois de la chute à la pause estivale, bien qu'il ait complètement manqué les Grand Prix de Las Termas, Austin et Jerez après sa blessure au pouce de Portimão et qu'il ait en outre manqué la course principale au Sachsenring et à Assen.

Après cette pause, l'Espagnol de 30 ans a d'abord déclaré avoir pris moins de risques, mais à la fin de sa dernière saison sur la RC213V, il a tout de même enregistré 29 chutes, un record personnel dont l'octuple champion du monde se serait certainement bien passé. En 2017, il avait toutefois déjà accumulé 27 crashs. Le point final douloureux de son ère Honda a été la violente sortie de piste après la collision avec Jorge Martin lors de la finale à Valence.

D'ailleurs, les rois des crashs des petites catégories, Aron Canet en Moto2 et David Alonso en Moto3, sont restés derrière la marque Márquez avec respectivement 24 et 23 chutes.

Joan Mir, le coéquipier de Marc cette année, qui a manqué trois Grands Prix en juin en raison d'une blessure au doigt et qui a également assisté à la finale de la saison sur le circuit Ricardo Tormo en tant que spectateur après une chute précoce en FP1 en raison de douleurs cervicales, a enregistré un total de 24 sorties de piste.

Le rookie Augusto Fernández du team GASGAS Factory Racing Tech3 et le routinier d'Aprilia Aleix Espargaró se partagent la troisième place du classement des rois de la chute avec 23 chutes chacun, l'Espagnol de 34 ans ayant chuté cinq fois lors du seul GP de Malaisie (quatre fois seulement lors d'un vendredi complètement raté à Sepang).

Parmi les pilotes titulaires, Pecco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) et Maverick Viñales (Aprilia) se sont montrés particulièrement solides avec seulement sept chutes chacun. Le défaut pour le champion du monde : Bagnaia en a enregistré cinq dans les courses principales, ce qui signifie cinq zéros.

Chutes en MotoGP lors de la saison 2023 (hors tests) :

Marc Márquez, Honda, 29 ans

Joan Mir, Honda, 24

Aleix Espargaró, Aprilia, 23

Augusto Fernández, KTM, 23

Alex Márquez, Ducati, 21

Jack Miller, KTM, 21

Marco Bezzecchi, Ducati, 20

Pol Espargaró, KTM, 16

Luca Marini, Ducati, 16

Jorge Martin, Ducati, 16

Brad Binder, KTM, 15

Miguel Oliveira, Aprilia, 15

Johann Zarco, Ducati, 15

Enea Bastianini, Ducati, 13

Di Giannantonio, Ducati, 13

Raúl Fernández, Aprilia, 13

Takaaki Nakagami, Honda, 12

Fabio Quartararo, Yamaha, 9

Alex Rins, Honda, 8

Pecco Bagnaia, Ducati, 7

Franco Morbidelli, Yamaha, 7

Maverick Viñales, Aprilia, 7

Stefan Bradl*, Honda, 3

Iker Lecuona*, Honda, 3

Michele Pirro*, Ducati, 3

Jonas Folger*, KTM, 2

Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2

Danilo Petrucci*, Ducati, 1

Takahashi Takumi*, Honda, 1

Dani Pedrosa*, KTM, 0

Cal Crutchlow*, Yamaha, 0

Álvaro Bautista*, Ducati, 0



*= Pilotes remplaçants / wildcard