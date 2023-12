Il re dell'incidente 2023: Marc Márquez con un record personale

Nei 20 weekend di GP della stagione 2023, sono state contate 1012 cadute in tutte le classi, la maggior parte delle quali in MotoGP - e in particolare per i piloti ufficiali Repsol Honda Marc Márquez e Joan Mir.

Nelle statistiche ufficiali sugli incidenti della classe 2023 del MotoGP sono state registrate 358 cadute, una media di 17,9 per weekend di gara. Almeno il tasso di incidenti è diminuito in modo significativo rispetto al primo trimestre della stagione. Nei primi cinque Gran Premi con il nuovo formato sprint, si è registrata ancora una media di 22,8 cadute per weekend di MotoGP.

Tuttavia, la classe regina è rimasta la categoria con il maggior numero di incidenti nel 2023. Nella categoria Moto2 si sono verificate 344 cadute e anche nella classe Moto3, spesso turbolenta, i piloti sono finiti a terra meno frequentemente, per la precisione 310 volte.

In confronto, le cifre degli incidenti della stagione 2022, anch'essa lunga 20 Gran Premi: 335 incidenti in MotoGP (una media di 16,7 per evento), 428 in Moto2 (21,4 per evento) e 343 in Moto3 (17,5 per evento).

Le vittime più frequenti nel 2023 sono stati gli assediati piloti Repsol Honda: Marc Márquez era già in testa all'ingloriosa classifica dei re delle cadute alla pausa estiva, anche se ha saltato completamente i Gran Premi di Las Termas, Austin e Jerez dopo l'infortunio al pollice di Portimão e ha saltato anche le gare principali al Sachsenring e ad Assen.

Secondo le sue stesse dichiarazioni, il 30enne spagnolo ha deliberatamente preso meno rischi dopo la pausa, ma alla fine della sua ultima stagione in sella alla RC213V, aveva ancora un record personale di 29 cadute, di cui l'otto volte campione del mondo avrebbe certamente voluto fare a meno. Tuttavia, nel 2017 aveva già collezionato 27 cadute. La dolorosa conclusione della sua era Honda è stata la pesante caduta dopo la collisione con Jorge Martin nel finale di Valencia.

Tra l'altro, i re delle cadute delle classi minori, Aron Canet in Moto2 e David Alonso in Moto3, sono stati inferiori a Márquez con 24 e 23 cadute rispettivamente.

Il compagno di squadra di Marc quest'anno, Joan Mir, che ha saltato tre Gran Premi a giugno a causa di un infortunio a un dito e ha preso parte al finale di stagione sul Circuito Ricardo Tormo solo come spettatore dopo una caduta nelle FP1 dovuta a un dolore al collo, ha avuto ben 24 cadute.

Il debuttante Augusto Fernández del team GASGAS Factory Racing Tech3 e il debuttante Aprilia Aleix Espargaró condividono il terzo posto nella classifica dei re delle cadute con 23 cadute ciascuno, con il 34enne spagnolo che è caduto cinque volte solo nel GP della Malesia (quattro volte solo in un venerdì di Sepang completamente sbagliato).

Tra i piloti regolari, Pecco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) e Maverick Viñales (Aprilia) si sono dimostrati particolarmente resistenti con solo sette cadute ciascuno. La pecca per il campione del mondo: Bagnaia ne ha registrate cinque nelle gare principali, il che significa cinque zeri.

Cadute della MotoGP nella stagione 2023 (esclusi i test):

Marc Márquez, Honda, 29

Joan Mir, Honda, 24

Aleix Espargaró, Aprilia, 23

Augusto Fernández, KTM, 23

Alex Márquez, Ducati, 21

Jack Miller, KTM, 21

Marco Bezzecchi, Ducati, 20

Pol Espargaró, KTM, 16

Luca Marini, Ducati, 16

Jorge Martin, Ducati, 16

Brad Binder, KTM, 15

Miguel Oliveira, Aprilia, 15

Johann Zarco, Ducati, 15

Enea Bastianini, Ducati, 13

Di Giannantonio, Ducati, 13

Raúl Fernández, Aprilia, 13

Takaaki Nakagami, Honda, 12

Fabio Quartararo, Yamaha, 9

Alex Rins, Honda, 8

Pecco Bagnaia, Ducati, 7

Franco Morbidelli, Yamaha, 7

Maverick Viñales, Aprilia, 7

Stefan Bradl*, Honda, 3

Iker Lecuona*, Honda, 3

Michele Pirro*, Ducati, 3

Jonas Folger*, KTM, 2

Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2

Danilo Petrucci*, Ducati, 1

Takahashi Takumi*, Honda, 1

Dani Pedrosa*, KTM, 0

Cal Crutchlow*, Yamaha, 0

Álvaro Bautista*, Ducati, 0



*= piloti sostitutivi/wildcard